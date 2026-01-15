Hombre muere de una caída, en Saltillo

Saltillo
/ 15 enero 2026
    Hombre muere de una caída, en Saltillo
    Permaneció ingresado en el Hospital General de Saltillo.

Se le nubló la vista cuando caminaba en plenas calles de la colonia Nuevo Teresitas

Un hombre murió la tarde de este jueves en el área de cuidados intensivos del Hospital General, a causa de una caída de su propia altura.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudió para dar fe del cuerpo, el cual fue identificado como Juan Santos N. El fallecido contaba con 50 años de edad y tenía su domicilio en la colonia Nuevo Teresitas, en Saltillo.

Los agentes se entrevistaron con Olga Janeth, quien dijo ser su hija y mencionó que su padre sufrió una caída el pasado 12 de enero. Recordó que su familiar se desvaneció mientras caminaba por la vía pública y, al parecer, le sobrevino una convulsión. Fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja, quienes le apreciaron una herida en el pómulo izquierdo, por lo que solicitaron su internamiento en una clínica.

TE PUEDE INTERESAR: Se le cae camioneta encima mientras la reparaba, en Saltillo

El hombre fue ingresado al área de urgencias, donde el médico José Ernesto Rodríguez ordenó diversos estudios que arrojaron como resultado un traumatismo craneoencefálico severo. Asimismo, presentó un hematoma subdural interparietal. Debido a estos hallazgos, se solicitó la intervención del personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes ordenaron el levantamiento del cuerpo.

Posteriormente, se realizó el traslado a la morgue del Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley.

