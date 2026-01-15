Se le cae camioneta encima mientras la reparaba, en Saltillo

Saltillo
/ 15 enero 2026
    Se le cae camioneta encima mientras la reparaba, en Saltillo
    El hombre sufrió una lesión en el cráneo.

Por poco muere aplastado por una camioneta que el mismo dueño reparaba en el exterior de su casa

Víctor Hugo N. resultó con un golpe en el cráneo luego de que la camioneta que reparaba le cayera encima, mientras realizaba trabajos mecánicos en la vía pública de la colonia Santa Cristina, al oriente de Saltillo.

El afectado, quien manifestó tener 40 años de edad, fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y posteriormente trasladado al Hospital Universitario para su valoración médica. De acuerdo con el reporte, el accidente ocurrió alrededor de las seis de la tarde en el cruce de las calles Nubes y Santa Victoria, frente al domicilio marcado con el número 137.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: llega hombre sin vida a la estación de Bomberos en la colonia Guayulera

Según versiones de testigos, el hombre se encontraba realizando reparaciones a una camioneta marca Ford, modelo 1978, cuando el gato hidráulico que sostenía la unidad no soportó el peso, lo que provocó que el vehículo se desplazara y cayera. La camioneta terminó sobre el cuerpo de Víctor Hugo N., ocasionándole una herida con sangrado en la parte frontal de la cabeza.

Al lugar acudieron autoridades y unidades de apoyo para brindar atención médica. Se informó que las lesiones no fueron de gravedad; sin embargo, por protocolo y para descartar cualquier riesgo, el afectado fue trasladado al centro hospitalario.

