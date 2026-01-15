Se le cae camioneta encima mientras la reparaba, en Saltillo

Víctor Hugo N. resultó con un golpe en el cráneo luego de que la camioneta que reparaba le cayera encima, mientras realizaba trabajos mecánicos en la vía pública de la colonia Santa Cristina, al oriente de Saltillo.

El afectado, quien manifestó tener 40 años de edad, fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y posteriormente trasladado al Hospital Universitario para su valoración médica. De acuerdo con el reporte, el accidente ocurrió alrededor de las seis de la tarde en el cruce de las calles Nubes y Santa Victoria, frente al domicilio marcado con el número 137.

Según versiones de testigos, el hombre se encontraba realizando reparaciones a una camioneta marca Ford, modelo 1978, cuando el gato hidráulico que sostenía la unidad no soportó el peso, lo que provocó que el vehículo se desplazara y cayera. La camioneta terminó sobre el cuerpo de Víctor Hugo N., ocasionándole una herida con sangrado en la parte frontal de la cabeza.

Al lugar acudieron autoridades y unidades de apoyo para brindar atención médica. Se informó que las lesiones no fueron de gravedad; sin embargo, por protocolo y para descartar cualquier riesgo, el afectado fue trasladado al centro hospitalario.