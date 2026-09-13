Hombre pide ayuda por sentirse mal y muere dentro del Túnel del Tiempo, en el Centro de Saltillo

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    Hombre pide ayuda por sentirse mal y muere dentro del Túnel del Tiempo, en el Centro de Saltillo
    La Policía Municipal aseguró el lugar mientras se realizaban las diligencias correspondientes. MARTIN ROJAS

El hombre, de 59 años, murió tras ingresar al salón de baile para pedir ayuda porque se sentía mal

Lo que parecía ser una noche de convivencia terminó en tragedia dentro del salón de baile Túnel del Tiempo, luego de que un hombre de 59 años ingresara al establecimiento para pedir ayuda al sentirse mal y minutos después perdiera la vida.

El fallecido fue identificado como Jesús Horacio “N”, quien llegó hasta el negocio ubicado en el cruce de las calles Manuel Pérez Treviño y Mariano Matamoros, en el Centro de Saltillo, donde, de acuerdo con trabajadores del lugar, entró apresuradamente mientras manifestaba que se sentía mal.

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$!Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al establecimiento, pero confirmaron que ya había fallecido.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al establecimiento, pero confirmaron que ya había fallecido. MARTÍN ROJAS

El hombre le pidió al personal que solicitaran una ambulancia, por lo que de inmediato se realizó el reporte al Sistema de Emergencias 911 para solicitar la presencia de paramédicos.

Sin embargo, mientras esperaba la llegada de los cuerpos de auxilio, el hombre comenzó a sentirse peor y terminó desplomándose frente a la mirada de trabajadores y clientes que se encontraban en el salón.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al establecimiento para brindarle atención y realizaron una valoración, pero únicamente pudieron confirmar que el hombre ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar se consideró que Jesús Horacio pudo haber sufrido un infarto, aunque será la necropsia de ley la que determine oficialmente las causas que provocaron su repentino fallecimiento.

Elementos de la Policía Municipal procedieron al aseguramiento del salón y solicitaron el desalojo de los clientes que todavía permanecían en el lugar, por lo que la música y el baile tuvieron que detenerse mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

Posteriormente se notificó de lo ocurrido a la Fiscalía General del Estado, por lo que agentes de investigación y personal pericial acudieron al establecimiento para realizar el procesamiento de la escena.

Una vez concluidas las diligencias, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se realizará la necropsia correspondiente para establecer con precisión la causa de muerte.

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