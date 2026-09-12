Llegan pipas gratis a colonias de Saltillo afectadas por falta de agua

Ante la falta de agua o baja presión que persiste en distintos sectores de Saltillo, el Ayuntamiento y Aguas de Saltillo (Agsal) desplegaron este sábado un operativo de pipas gratuitas para abastecer a las familias afectadas. El servicio se llevó directamente a los domicilios de colonias donde el suministro se ha visto interrumpido, con personal de Agsal encargado de llenar los tinacos de las viviendas que requieren agua potable mientras se normaliza el servicio.

Entre los sectores atendidos se encuentran Ignacio Allende, Valle de San Antonio, Obrera, María Luisa, Josefa Ortiz de Domínguez, Balcones, Saltillo 2000, Portal de Agaves e Independencia, donde las familias pueden solicitar el abastecimiento sin costo. El operativo continuará durante este domingo y se mantendrá principalmente en las colonias que registran las mayores afectaciones, informó el Ayuntamiento de Saltillo. Las autoridades señalaron que la estrategia busca garantizar el abasto básico de agua para las familias mientras se restablece por completo el suministro en la red. La falta de agua está relacionada con una serie de apagones registrados durante la última semana por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los cuales afectaron la operación de pozos del Acuífero Sur de Aguas de Saltillo. De acuerdo con el Municipio, las interrupciones en el suministro eléctrico repercutieron en el funcionamiento de la infraestructura hidráulica y generaron problemas de abasto o disminución de presión en aproximadamente 200 colonias, con una población afectada estimada en 300 mil habitantes.

Mientras se resuelve la situación, las pipas representan una alternativa para las familias que no cuentan con agua suficiente en sus domicilios. El personal de Agsal continuará recorriendo los sectores con mayores necesidades para atender los reportes. Las personas que requieran una pipa gratuita pueden solicitar el servicio a través del 073 o del número 844 438 0199. La atención se canalizará hacia las zonas que presenten problemas de suministro. El Ayuntamiento indicó que el apoyo continuará mientras se recupera gradualmente la operación de los pozos y se normaliza el servicio de agua potable en las colonias afectadas.