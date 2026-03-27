Hombre reportado como desaparecido es encontrado al fondo de un arroyo, en Saltillo

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Saltillo
/ 27 marzo 2026
    Hombre reportado como desaparecido es encontrado al fondo de un arroyo, en Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron al hospital.
    Hombre reportado como desaparecido es encontrado al fondo de un arroyo, en Saltillo

Tenía 24 horas reportado como desaparecido y sus familiares temían por su vida.

Un hombre que había sido reportado como desaparecido durante varias horas fue localizado inconsciente en el fondo de un arroyo ubicado en la colonia Lomas Verdes.

Habitantes de las calles Sierra de los Tepehuanes y Sierra de las Minas dieron aviso inmediato al número de emergencias 911. Al lugar acudieron un camión de rescate urbano de bomberos, voluntarios de la Comisión Nacional de Emergencias y una ambulancia de la Cruz Roja.

Con una camilla, lograron extraer al herido del interior del arroyo. Presentaba sangrado y, debido a que padece diabetes, su estado de salud se complicó. Fue trasladado en estado delicado al Hospital General de Saltillo, donde permanecerá internado.

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De acuerdo con el reporte de búsqueda de la Fiscalía General del Estado (FGE), la desaparición fue reportada el jueves 26 de marzo, cerca de las 4:00 de la tarde. Se informó que la persona presenta discapacidad visual a causa de la diabetes e hipertensión que padece.

Sus familiares mencionaron que no lleva un tratamiento médico adecuado y que se automedica, sin precisar qué tipo de medicamentos consume. La última vez que lo vieron vestía sudadera negra, pantalón gris, zapatos negros y una cachucha con la inicial “S”.

Se presume que el accidente ocurrió la tarde del mismo jueves, cuando el afectado sufrió fracturas en las piernas y permaneció inmóvil en el lugar.

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