Colectivo halla a Brandon tras revisión oficial; regresó al sitio y encontró el cuerpo a metros de la gorra

CDMX.- Buscando en un sitio que, de acuerdo con el Colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, ya había sido revisado por autoridades estatales, el grupo localizó el cuerpo de Brandon Yahir Lara López, de 22 años, así como los restos de otro joven que desapareció con él. Brandon desapareció el 14 de diciembre de 2025 junto con dos amigos identificados como Manuel y Juan Manuel, con quienes se reunió para celebrar un cumpleaños en San Pedro Tlaquepaque.

A finales de enero de este año, el cadáver de Manuel y parte del cuerpo de Juan Manuel fueron encontrados en una brecha del municipio de Acatlán de Juárez, cerca de la autopista Guadalajara-Colima. En esa ocasión, la madre de Brandon reconoció la gorra de su hijo y solicitó a las autoridades continuar con la prospección del sitio. Sin embargo, el colectivo señaló que, tras una búsqueda con dron, personal de la Comisión de Búsqueda dio por terminada la exploración.

Días después, el 7 de febrero, el colectivo decidió regresar por su cuenta al lugar. Ahí, a unos ocho metros de donde se encontraba la gorra, localizó el cuerpo de Brandon. “Tras largas jornadas de búsqueda bajo el sol, el pasado 7 de febrero logramos localizar a Brandon. Sin embargo, la búsqueda no había terminado aún”, informó el grupo. Añadió que faltaba localizar lo necesario “para que una persona más pudiera regresar con su familia”, en referencia a Juan Manuel.

El colectivo indicó que el domingo pasado volvió al sitio y, en una nueva jornada de búsqueda, la madre de Juan Manuel logró encontrar el resto del cuerpo de su hijo. “Finalmente, logramos encontrar el fragmento de su cuerpo que faltaba. Pronto, los tres amigos podrán tener el descanso digno que la violencia intentó arrebatarles”, señaló Madres Buscadoras, al insistir en que continuará con sus jornadas de búsqueda en campo.

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