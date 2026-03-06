Arriesgan seguridad aérea de México por corrupción en mantenimiento de naves, incluso militares

¿Les platico? ¡Arre! ¿Sabe usted cuáles son los requisitos para trabajar en la Agencia Federal de Aviación Civil y en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles?

- QUE EL CANDIDATO RESPIRE, SOLO QUE RESPIRE. CON ESO HAY.

- Como referencia, la AFAC fue creada por AMLO el 16 de octubre de 2019 y desapareció así, de un plumazo, la Dirección General de Aeronáutica Civil, creada en 1930.

- Al AIFA todo mundo lo conoce, no por su tráfico aéreo ni por su eficiencia, sino por el elefante blanco en que lo convirtió la tozudez, corrupción e ignorancia de un presidente que le dio en la madre al aeropuerto de primer mundo que se estaba construyendo en Texcoco, el NAIM.

La AFAC está encargada de regular las operaciones comerciales, privadas, arrendadoras, proveedores y certificar la aptitud del personal que ofrece esos servicios a la industria.AMLO entregó la AFAC a los militares y su entonces director, Miguel Enrique Vallín Osuna, fue cesado el 30 de septiembre de 2025, acusado de corrupción y de arriesgar la seguridad del espacio aéreo mexicano.Grupo DETONA investigó durante cuatro meses lo anterior y fuimos responsables de dar a conocer por primera vez, la noticia, que involucró a Adán Augusto, porque fue él quien entregó la operación de dicha agencia a sus recomendados de la Fuerza Aérea Mexicana, puros retirados que volvieron a la actividad con más de 60 años de edad a cuestas.

La historia de todo esto se encuentra en los siguientes artículos, que han sido publicados por Grupo DETONAy otros medios:

Cesan al primer vinculado con Adán Augusto López. Es un general de SEDENA en retiro

Corrupción de Adán Augu$to arriesga seguridad de aviación civil. Episodio 1

Rigen y rugen. Episodio 2 sobre corrupción en agencia que regula aviación civil: AFAC

Corrupción en la AFAC y otras razones, provocan acciones de EEUU contra aerolíneas mexicanas

Rigen y rugen. Episodio 3

AFAC: Por los suelos, no por los cielos. Episodio I

AFAC: Por los suelos, no por los cielos. Episodio II

Las ocho horas de audios de Adán Augusto

Amargan Navidad a 9 ligados con Adán Augusto. Los cesan por corrupción que arriesga seguridad aérea

Suspenden por Navidad, certificaciones a personal de industria aeronáutica

Preguntas en espera de respuestas sobre trágico fin de avioneta y sus tripulantes

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2026/denuncian-corrupcion-en-mantenimiento-a-aeronaves-de-sedena.html

Entonces, Adán Augusto entregó la AFAC a los militares y su entonces director, Miguel Enrique Vallín Osuna, fue cesado el 30 de septiembre de 2025, acusado de corrupción y de arriesgar la seguridad del espacio aéreo mexicano.

El pasado 15 de diciembre fueron despedidos por los mismos motivos, 9 de sus principales colaboradores, uno de ellos, Juan Carlos Rosaldo Alor, quien era director de seguridad aérea en la AFAC.

La investigación periodística de Grupo DETONA® puso al descubierto una red de corrupción muy peligrosa, pues el centro de todo es la prostitución de las certificaciones médicas, técnicas y operativas del personal de las aerolíneas comerciales y empresas privadas que operan en México, y de las contrataciones que hizo Vallin Osuna a través de Rosaldo Alor con personal que no tiene la experiencia, conocimiento ni estudios técnicos.

El problema se agravó cuando tuvimos noticia de que funcionarios de la AFAC, llevaron a recomendados y familiares suyos a ocupar puestos de mando en el AIFA.

Los corren de la AFAC por corruptos. Envenenan ahora al AIFA

Los siguientes documentos demuestran que se solicitó la información académica y experiencia profesional del personal encargado de las certificaciones de AFAC, a través de la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción.

Se preguntó lo mismo al Órgano Interno de Control y tajantemente nos dijeron, que la investigación sobre las capacidades del personal de la AFAC, incluyendo a los que están ya infiltrados en el AIFA, debe realizarla el denunciante.

Evidentemente, la gente de Adán Augusto que sigue al frente de la AFAC, está protegiendo a los denunciados.