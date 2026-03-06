Arriesgan seguridad aérea de México por corrupción en mantenimiento de naves, incluso militares
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
Plácido DETONA desde CDMX.- La AFAC -controlada por Adán Augusto López- hace tan inseguros los espacios aéreos de México, como los de países en guerra. Ponen en riesgo a la presidenta al transportarla en aeronaves vinculadas a actos de corrupción
¿Les platico? ¡Arre! ¿Sabe usted cuáles son los requisitos para trabajar en la Agencia Federal de Aviación Civil y en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles?
- QUE EL CANDIDATO RESPIRE, SOLO QUE RESPIRE. CON ESO HAY.
- Como referencia, la AFAC fue creada por AMLO el 16 de octubre de 2019 y desapareció así, de un plumazo, la Dirección General de Aeronáutica Civil, creada en 1930.
- Al AIFA todo mundo lo conoce, no por su tráfico aéreo ni por su eficiencia, sino por el elefante blanco en que lo convirtió la tozudez, corrupción e ignorancia de un presidente que le dio en la madre al aeropuerto de primer mundo que se estaba construyendo en Texcoco, el NAIM.
La AFAC está encargada de regular las operaciones comerciales, privadas, arrendadoras, proveedores y certificar la aptitud del personal que ofrece esos servicios a la industria.AMLO entregó la AFAC a los militares y su entonces director, Miguel Enrique Vallín Osuna, fue cesado el 30 de septiembre de 2025, acusado de corrupción y de arriesgar la seguridad del espacio aéreo mexicano.Grupo DETONA investigó durante cuatro meses lo anterior y fuimos responsables de dar a conocer por primera vez, la noticia, que involucró a Adán Augusto, porque fue él quien entregó la operación de dicha agencia a sus recomendados de la Fuerza Aérea Mexicana, puros retirados que volvieron a la actividad con más de 60 años de edad a cuestas.
La historia de todo esto se encuentra en los siguientes artículos, que han sido publicados por Grupo DETONAy otros medios:
Cesan al primer vinculado con Adán Augusto López. Es un general de SEDENA en retiro
Corrupción de Adán Augu$to arriesga seguridad de aviación civil. Episodio 1
Rigen y rugen. Episodio 2 sobre corrupción en agencia que regula aviación civil: AFAC
Corrupción en la AFAC y otras razones, provocan acciones de EEUU contra aerolíneas mexicanas
AFAC: Por los suelos, no por los cielos. Episodio I
AFAC: Por los suelos, no por los cielos. Episodio II
Las ocho horas de audios de Adán Augusto
Amargan Navidad a 9 ligados con Adán Augusto. Los cesan por corrupción que arriesga seguridad aérea
Suspenden por Navidad, certificaciones a personal de industria aeronáutica
Preguntas en espera de respuestas sobre trágico fin de avioneta y sus tripulantes
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2026/denuncian-corrupcion-en-mantenimiento-a-aeronaves-de-sedena.html
Entonces, Adán Augusto entregó la AFAC a los militares y su entonces director, Miguel Enrique Vallín Osuna, fue cesado el 30 de septiembre de 2025, acusado de corrupción y de arriesgar la seguridad del espacio aéreo mexicano.
El pasado 15 de diciembre fueron despedidos por los mismos motivos, 9 de sus principales colaboradores, uno de ellos, Juan Carlos Rosaldo Alor, quien era director de seguridad aérea en la AFAC.
La investigación periodística de Grupo DETONA® puso al descubierto una red de corrupción muy peligrosa, pues el centro de todo es la prostitución de las certificaciones médicas, técnicas y operativas del personal de las aerolíneas comerciales y empresas privadas que operan en México, y de las contrataciones que hizo Vallin Osuna a través de Rosaldo Alor con personal que no tiene la experiencia, conocimiento ni estudios técnicos.
El problema se agravó cuando tuvimos noticia de que funcionarios de la AFAC, llevaron a recomendados y familiares suyos a ocupar puestos de mando en el AIFA.
Los corren de la AFAC por corruptos. Envenenan ahora al AIFA
Los siguientes documentos demuestran que se solicitó la información académica y experiencia profesional del personal encargado de las certificaciones de AFAC, a través de la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción.
Se preguntó lo mismo al Órgano Interno de Control y tajantemente nos dijeron, que la investigación sobre las capacidades del personal de la AFAC, incluyendo a los que están ya infiltrados en el AIFA, debe realizarla el denunciante.
Evidentemente, la gente de Adán Augusto que sigue al frente de la AFAC, está protegiendo a los denunciados.
En otra denuncia se solicita lo siguiente:
- Nivel de estudios de Laura Olivera y Yaret Mendoza al momento de su contratación, adscritas a la comandancia del AIFA.
- Experiencia laboral de Laura Olivera y Yaret Mendoza al momento de su contratación.
- Conocimiento técnico en el ramo de Laura Olivera y Yaret Mendoza.
- ¿Las dos personas cumplieron con los requisitos de contratación, nivel académico, experiencia y conocimiento como lo dicta el perfil del inspector verificador al momento de su contratación?
- ¿Por qué no aparece la declaración patrimonial de Yaret Mendoza?
- ¿En cuantas verificaciones técnico administrativas ha participado Yaret Mendoza?
- Exhiba el nombramiento adicional al de inspector que haya firmado el/los comandantes de aeropuerto en beneficio de Yaret Mendoza, así como mencionar la justificación al documento antes mencionado.
¿Qué respuesta obtuvimos?
Posterior a la denuncia, Yaret fue enviada a tomar un curso por parte de OACI -Organización de Aviación Civil Internacional- para “taparle el ojo al macho” y justificar de esa manera su incompetencia para un puesto tan importante como el que ocupa en el AIFA.Le dieron un estímulo económico de 1,700 dólares. (Tenemos los comprobantes y el uso que le dio al dinero, en la relación de gastos que entregó tras ese viaje).Fue un desperdicio de recursos, porque en el AIFA hay personal muy capacitado que pudo haber asistido a ese curso, pero este “desliz administrativo” fue obra del comandante de ese aeropuerto, el general retirado Sergio Valentín García Martínez, quien protege a Yaret por instrucciones del equipo de Adán Augusto, infiltrado -todavía- en la AFAC.La prueba de la respuesta que obtuvimos al respecto está en el numeral 4, página 2, del documento que también anexamos.
Conclusión:
Con respeto hacia el personal que entró a la AFAC, dirigida por Emilio Avendaño, y al AIFA por méritos probados, los casos que hoy refiero demuestran que cualquier persona puede laborar en esos organismos oficiales, sin contar con experiencia, porque les van a pagar por ir a aprender en la práctica.
Lo más “técnico” de los requisitos para entrar al AIFA es acumular 5 años de antigüedad laboral certificada por el número de afiliación al IMSS, ¡EN CUALQUIER TIPO DE TRABAJO!
Cajón Desastre:
- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi MaryGaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza. A lo mejor en un descuido se nos aparece por aquí Sanjuana.