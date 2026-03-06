Taller de ‘Kit forense en caso de desaparecer’ en Oaxaca genera críticas, previo al 8M

El Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca -como parte de las actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora cada 8 de marzo- causó indignación y polémica tras convocar al taller “Elabora tu kit forense en caso de desaparecer”. A través de una publicacion, la cual ya fue removida de redes sociales, el municipio invitaba a las ciudadanas a participar en el taller que se llevaría a cabo en la Casa Giuetiqui: “En el marco del 8M, esta actividas se reserva como un espacio seguro y exclusivo para mujeres. Actividad Gratuita/Registro previo”, dice la invitación de color morado que cuenta en el centro con una mujer con un paliacate que dice “Ni una menos”. TE PUEDE INTERESAR: Tiktoker crea kit forense en caso de desaparición, ¿cómo lo puedo armar? Este taller estaba previsto a realizarse hoy a las 17:00 horas en la instalación ubicada en la calle San Sebastian y se anunció como “un espacio seguro y exclusivo para mujeres”; sin embargo, la convocatoria fue eliminada tras las críticas realizadas por colectivos feministas. Colectivas feministas y usuarios en redes sociales acusaron que la actividad reflejaba la insensibilidad de las autoridades de Oaxaca ante las desapariciones y feminicidios. CREADORA EXIGE DISCULPA La idea del “kit forense en caso de desaparecer” fue desarrollado por la activista feminista Becki Ríos, quien en sus redes sociales exigió una disculpa pública al Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec ante el intento de plagio de su investigación sobre el “kit forense” para la impartición del taller. “Yo no estarén presente en este lugar, este municipio de Oaxaca está plagiando porque no soy invitada y yo soy la autora de ‘kit forense’, no se supone que Morena no acepta mi trabajo porque harán el curp de datos biómetricos y ¿lo va a resguardar la Sedena?”, se lee en la publicación.

TE PUEDE INTERESAR: Marcha 8M: Horarios y rutas de las manifestaciones feministas en CDMX, Monterrey y Guadalajara Posteriormente, en otra publicación, exigió una disculpa pública ante el taller por intentar beneficiarse de su trabajo sin darle el crédito correspondiente o invitarla a participar directamente. “Quiero aclarar que yo no voy a estar presente en esa actividad y quiero reiterar que con el kit no se lucra, ustedes no tienen que estar pagando por el kit puesto que yo estoy hablando, les enseño cómo se elabora el kit forense, el kit forense no es un juego. Una. Y la siguiente yo no trabajo para ningún nivel de gobierno, ni federal ni estatal, a mí no se me ha pedido ninguna colaboración, así que exijo a ese municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, una disculpa pública”. Becky Ríos dijo que el ayuntamiento no puede utilizar su material ni su proyecto de investigación porque además se desconoce quién iba a dar el taller, son personas que no están capacitadas y porque iban a utilizar el trabajo de quienes verdaderamente investigaron. E insistió en que están plagiando su trabajo. La creadora del kit, por su parte, ha explicado que esta iniciativa es una medida preventiva ante la crisis de desapariciones en México, diseñada para almacenar muestras biológicas como saliva, uñas, cabello, fotos y documentos de una persona, facilitando su rápida identificación y localización si fuera necesario, como una respuesta ante la crisis de desaparición de personas en México. TE PUEDE INTERESAR: ‘Lo personal es político’: cuál es el origen y significado de una de las consignas clave del feminismo “Yo estoy por el pueblo y para el pueblo. Yo soy una mujer precarizada, y mi trabajo está dando clases. Yo no estoy colaborando, no trabajo para ningún gobierno, yo soy una mujer que es feminista, soy feminista, soy sobreviviente de fem (tentativa de feminicidio), soy una mujer neurodivergente, soy autista, tengo TDA... “Se supone que el gobierno de Morena está trabajando la parte del CURP biométrico, qué hacen utilizando el kit, si se supone que no están de acuerdo. A mí no me preguntaron nada, no me invitaron... Eso es un plagio, están robando información y se están colgando de mi trabajo para dar a entender que están haciendo un buen trabajo”, expresó Becky Ríos en su red social.

COLECTIVOS CRITICAN TALLER La colectiva Brujas del Mar, por su parte, cuestionó la realización de este taller por el municipio de Santo Domingo Tehuantepec en lugar de tomar acciones para evitar que continúen las desapariciones de mujeres en Oaxaca y en ese municipio. “Como parte de las actividades en el marco del 8M, en el municipio de Santo Domingo Tehuantepec, en Oaxaca, se les ocurrió hacer un taller para que las mujeres asistan y aprendan a elaborar su propio kit forense por si un día desaparecen o son encontradas asesinadas. TE PUEDE INTERESAR: 8M: Leyes impulsadas por y para mujeres en México “La obligación del Estado es evitar las desapariciones, encima de que no pueden con eso, ahora también depositan en las mujeres la labor de crear sus propios archivos para que resuelvan si son víctimas de desaparición. Ya no perdonan ni la burla, especialmente en el tenso clima de desapariciones y feminicidios que parecen no dar tregua en el país”, señaló la colectiva. El objetivo del “kit forense”, según el ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, es facilitar la identificación en caso de desaparición. Sin embargo, colectivas de Oaxaca señalaron que este tipo de actividades refuerzan “la idea de que las mujeres deben prepararse para desaparecer en lugar de garantizarles condiciones reales de seguridad”.

Publicidad