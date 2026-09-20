Saltillo: Tras discusión, hombre atropelló a su esposa; vecinos señalan agresiones previas

Carlos Domínguez podría enfrentar una investigación por el delito de feminicidio en grado de tentativa, luego de que presuntamente atropellara a su esposa tras una discusión ocurrida en calles de la colonia Buitres, en Saltillo. El hombre habría huido del lugar a bordo de un Chevrolet Chevy Monza, color negro, mientras que Jazmín N. fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja y posteriormente trasladada a la Clínica 2 del IMSS, donde quedó internada para recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron cerca de las 8:00 horas, en el cruce de las calles 26 y 5, cuando la mujer habría sostenido una discusión con Carlos, de 31 años. De acuerdo con los primeros reportes, la discusión se extendió al exterior del domicilio. Carlos habría intentado retirarse a bordo de su vehículo y, en ese momento, Jazmín habría quedado sujetada de una de las puertas del automóvil. El hombre habría puesto en marcha el vehículo y avanzado a exceso de velocidad, momento en que la mujer habría sido arrollada.

Vecinos que escucharon los gritos de auxilio solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911, por lo que una ambulancia de la Cruz Roja y oficiales de la Comisaría de Seguridad acudieron para brindarle los primeros auxilios. La mujer fue trasladada a la Clínica 2 del IMSS, donde permanecería bajo atención médica y, posteriormente, podría rendir su declaración ante las autoridades encargadas de investigar lo ocurrido. Los policías recabaron información sobre las características del presunto responsable y del vehículo con la finalidad de localizarlo, aunque hasta el momento no se habría informado sobre su detención.