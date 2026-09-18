$!Honran legado de Arca Continental y la visión emprendedora que impulsó Coca-Cola en México

SALTILLO, COAH.- La historia económica del norte de México está ligada al esfuerzo de familias empresarias que supieron identificar oportunidades y construir organizaciones que trascenderían generaciones. Entre esos capítulos destaca uno que transformó la industria de bebidas en el país: el surgimiento de los primeros embotelladores de Coca-Cola en México durante la década de 1920.

Lo que comenzó con la visión de pioneros como Don Manuel L. Barragán Escamilla en Monterrey y Don Emilio Arizpe de los Santos en Saltillo evolucionó, con el paso de los años, hasta convertirse en Arca Continental, una de las embotelladoras más importantes del Sistema Coca-Cola a nivel mundial y una empresa que en 2026 conmemorará su centenario.

EL ORIGEN DE UNA INDUSTRIA La historia había comenzado tiempo atrás. En 1895 se fundó la Compañía Embotelladora Topo Chico, dedicada a la comercialización de agua mineral. Sin embargo, fue la incorporación de Manuel L. Barragán Escamilla en 1914 la que impulsó una nueva etapa de crecimiento que culminó en 1926 con la obtención de la primera licencia para embotellar Coca-Cola en México.

Esta iniciativa coincidió con el proceso de expansión internacional promovido por The Coca-Cola Company desde Estados Unidos. Mientras la marca comenzaba a extenderse más allá de sus fronteras originales, en el norte de México surgían empresarios que sentarían las bases de una industria cada vez más relevante para el desarrollo económico de la región.

COAHUILA, PIEZA ESENCIAL DE LA HISTORIA El mismo año en que se otorgó la primera licencia en Monterrey, Don Emilio Arizpe de los Santos obtuvo la franquicia de Coca-Cola para Saltillo, dando origen a una operación que con el tiempo evolucionaría hasta convertirse en Grupo Arma. Desde Coahuila se comenzó a escribir una historia empresarial que terminaría siendo fundamental para la construcción de lo que hoy es Arca Continental. La participación de la familia Arizpe representa uno de los pilares históricos de la organización. A lo largo de generaciones, su visión empresarial contribuyó al fortalecimiento de la presencia de Coca-Cola en el norte del país y a la consolidación de una cultura de crecimiento sostenido que continúa vigente hasta nuestros días.

A este esfuerzo se sumaron otras familias emprendedoras en distintas geografías. En 1936, Don Tomás Fernández Blanco fundó Embotelladora de la Frontera en Ciudad Juárez, sentando las bases del Grupo Argos. Para la década de 1940, el sistema embotellador mexicano ya se había consolidado como una de las principales plataformas de desarrollo industrial del país. Décadas más tarde, en 1964, Burton E. Grossman fundó Grupo Continental en Tamaulipas, agregando una nueva pieza a una historia empresarial que terminaría integrando distintas trayectorias regionales bajo una misma visión.

UNA COMPAÑÍA CON ALCANCE INTERNACIONAL El proceso de integración tomó impulso en el siglo XXI. En 2001, la unión de los grupos Argos, Arma y Procor dio origen a Embotelladoras Arca, marcando el inicio de una etapa de modernización y crecimiento que fortalecería su posición dentro del Sistema Coca-Cola.

Posteriormente, la organización amplió su presencia hacia Sudamérica. En 2008 inició operaciones en Argentina y para 2010 consolidó su presencia en Ecuador, en una etapa impulsada por el liderazgo de Manuel L. Barragán Morales, ahora Presidente Honorario Vitalicio del Consejo de Administración, y Francisco Garza Egloff, entonces Director General, quienes encabezaron una transformación determinante para la internacionalización de la empresa. La evolución continuó en 2011 con la fusión entre Embotelladoras Arca y Grupo Continental, dando nacimiento a Arca Continental. Además de fortalecer su escala operativa, la empresa consolidó una visión de largo plazo orientada a la sostenibilidad, incluyendo su participación en PetStar, considerada la planta de reciclaje de PET grado alimenticio más grande del mundo. En los años siguientes, la compañía incorporó operaciones en Perú mediante la integración de Corporación Lindley y, en 2017, alcanzó un nuevo hito al convertirse en el primer embotellador latinoamericano de Coca-Cola en operar una franquicia en Estados Unidos a través de Coca-Cola Southwest Beverages. CIEN AÑOS CONSTRUYENDO FUTURO A las puertas de su centenario, Arca Continental continúa impulsando una visión de crecimiento sustentada en el legado de sus familias fundadoras: Barragán, Arizpe, Fernández y Grossman; cuyos valores empresariales ayudaron a dar forma a una organización con presencia internacional.

Actualmente, bajo la presidencia de Jorge H. Santos y la dirección general de Arturo Gutiérrez, la compañía conmemora un siglo de historia reconociendo el aporte de quienes participaron en sus primeros años y reafirmando su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo de las comunidades donde opera.

A cien años de aquellas primeras licencias en Monterrey y Saltillo, la historia de Arca Continental refleja cómo la visión compartida de emprendedores del noreste mexicano permitió construir una organización capaz de trascender fronteras sin perder de vista sus raíces.