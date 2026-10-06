Coahuila gana 7 medallas en paratenis de mesa en la Paralimpiada Nacional CONADE 2026

El equipo de Coahuila cerró su participación en la modalidad de singles de paratenis de mesa de la Paralimpiada Nacional CONADE 2026 con siete medallas, luego de una jornada en la que los representantes estatales compitieron por los primeros lugares en Guadalajara, Jalisco. La delegación coahuilense consiguió dos medallas de Oro, tres de Plata y dos de Bronce, con Ana Victoria Alvarado García y Gabriel de la Rosa como los campeones de la jornada.

Ana Victoria Alvarado García tuvo una participación destacada al cerrar sus encuentros con victorias, incluida una ante la sembrada número uno de su categoría, a quien derrotó por marcador de 3-1. Con ese resultado avanzó por la medalla de Oro y posteriormente concretó el campeonato. Gabriel de la Rosa también avanzó hasta la final y terminó en lo más alto del podio, en una participación especial al tratarse de su última Paralimpiada Nacional. El jugador se despidió de la competencia con una medalla de Oro. En la misma jornada, Diana Nuncio obtuvo la medalla de Plata, luego de avanzar hasta la final de su categoría. Alyssa Adame también terminó como subcampeona, mientras que Josef Tadeo Torres completó el grupo de tres preseas plateadas para Coahuila.

Diego Maldonado y Juan José Camacho, por su parte, finalizaron con medalla de Bronce. Ambos llegaron a la última jornada con posibilidades de subir al podio y finalmente aseguraron un lugar entre los tres primeros de sus respectivas categorías. De esta manera, el paratenis de mesa coahuilense cerró los singles con una cosecha de siete preseas: dos Oros, tres Platas y dos Bronces. Durante la competencia, los deportistas estuvieron acompañados por el cuerpo técnico integrado por César Dávila Flores y Ramsés Moreno Treviño, además de sus familiares, quienes respaldaron a los atletas durante sus encuentros. La jornada también contó con la presencia de Antonio Cepeda Licón, director del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, quien acudió para acompañar a los representantes estatales durante la competencia. El trabajo de la delegación todavía no termina. Juan José Camacho y Josef Tadeo Torres continuarán en Guadalajara para disputar la modalidad de dobles varonil, donde buscarán agregar una medalla más a la cosecha conseguida en los singles. Con siete preseas en la primera parte de su participación, el equipo de paratenis de mesa mantiene a Coahuila entre los protagonistas de esta disciplina dentro de la Paralimpiada Nacional CONADE 2026.

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