INAPAM y Walmart ofrecen hasta 40% de descuento en lentes para adultos mayores

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    INAPAM y Walmart ofrecen hasta 40% de descuento en lentes para adultos mayores
    Las personas de 60 años o más que cuentan con credencial INAPAM pueden acceder a descuentos de hasta 40% en determinados servicios. FOTO: CHAT GPT

Te contamos cómo funciona el beneficio y qué necesitas para aprovecharlo.

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ofrece descuentos en distintos establecimientos y servicios para quienes tienen 60 años o más.

https://vanguardia.com.mx/informacion/inapam-asi-puedes-saber-si-un-negocio-acepta-tu-credencial-de-descuentos-OD23758798

Entre estas opciones se encuentran algunos beneficios relacionados con la salud visual. En establecimientos ópticos ubicados dentro de tiendas Walmart, los adultos mayores pueden encontrar promociones y precios preferenciales que llegan hasta 40% de descuento en determinados productos y servicios.

Es importante aclarar que el beneficio no representa una rebaja de 40% en todas las compras realizadas en Walmart. El descuento está relacionado con los servicios ópticos participantes.

¿QUÉ DESCUENTO OFRECE WALMART A ADULTOS MAYORES?

El beneficio puede representar un ahorro en la compra de lentes graduados, armazones y otros servicios relacionados con la salud visual.

Dependiendo del establecimiento y del producto seleccionado, el porcentaje de descuento puede variar. Algunas promociones contemplan reducciones de entre 10% y hasta 40%.

Los servicios disponibles también pueden incluir estudios o exámenes de la vista, aunque las condiciones pueden cambiar de acuerdo con la sucursal y el proveedor óptico.

Por ello, antes de realizar la compra es recomendable preguntar cuál es el descuento vigente y sobre qué productos puede aplicarse.

$!La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ofrece descuentos en distintos establecimientos.
La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ofrece descuentos en distintos establecimientos. FOTO: ESPECIAL

¿CÓMO USAR LA CREDENCIAL INAPAM EN WALMART?

Para solicitar el beneficio, el adulto mayor debe acudir a una sucursal participante que cuente con servicio óptico.

El primer paso es presentar la credencial física vigente del INAPAM antes de solicitar la cotización o contratar el servicio.

Posteriormente, el usuario puede realizar el examen visual correspondiente, elegir el armazón y las micas de acuerdo con sus necesidades y solicitar que se aplique el descuento disponible.

Antes de pagar, es recomendable verificar que el precio final incluya correctamente el beneficio de la credencial.

¿EL DESCUENTO APLICA EN TODAS LAS COMPRAS DE WALMART?

No. Tener la credencial INAPAM no significa que toda la compra del supermercado tenga automáticamente 40% de descuento.

El beneficio está sujeto a los convenios y establecimientos participantes, por lo que productos como alimentos, artículos para el hogar o mercancía general no necesariamente tienen esta reducción.

La ventaja se concentra principalmente en los servicios o productos específicos incluidos en el convenio.

¿QUÉ OTROS BENEFICIOS TIENE LA CREDENCIAL INAPAM?

La tarjeta INAPAM permite acceder a descuentos en diferentes establecimientos y servicios a nivel nacional.

Entre las categorías contempladas se encuentran alimentación, transporte, salud, educación, cultura, recreación y otros servicios.

https://vanguardia.com.mx/informacion/suburbia-prepara-sus-noches-moradas-pero-el-descuento-inapam-ya-comenzo-AJ23803065

Los porcentajes pueden cambiar dependiendo del establecimiento, por lo que es necesario consultar las condiciones antes de realizar una compra.

Para los adultos mayores, revisar estos convenios puede representar una alternativa para reducir gastos cotidianos, especialmente en servicios relacionados con la salud.

Si buscas aprovechar el descuento en Walmart, lo más importante es llevar la credencial INAPAM vigente y confirmar previamente que la sucursal y el servicio óptico participen en la promoción.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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