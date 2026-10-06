INAPAM y Walmart ofrecen hasta 40% de descuento en lentes para adultos mayores

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ( INAPAM ) ofrece descuentos en distintos establecimientos y servicios para quienes tienen 60 años o más.

Entre estas opciones se encuentran algunos beneficios relacionados con la salud visual. En establecimientos ópticos ubicados dentro de tiendas Walmart, los adultos mayores pueden encontrar promociones y precios preferenciales que llegan hasta 40% de descuento en determinados productos y servicios.

Es importante aclarar que el beneficio no representa una rebaja de 40% en todas las compras realizadas en Walmart. El descuento está relacionado con los servicios ópticos participantes.

¿QUÉ DESCUENTO OFRECE WALMART A ADULTOS MAYORES?

El beneficio puede representar un ahorro en la compra de lentes graduados, armazones y otros servicios relacionados con la salud visual.

Dependiendo del establecimiento y del producto seleccionado, el porcentaje de descuento puede variar. Algunas promociones contemplan reducciones de entre 10% y hasta 40%.

Los servicios disponibles también pueden incluir estudios o exámenes de la vista, aunque las condiciones pueden cambiar de acuerdo con la sucursal y el proveedor óptico.

Por ello, antes de realizar la compra es recomendable preguntar cuál es el descuento vigente y sobre qué productos puede aplicarse.