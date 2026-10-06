Mediocres y acomplejados, opositores al Rodeo Saltillo

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Opinión
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    Mediocres y acomplejados, opositores al Rodeo Saltillo

El gobernador defendió la inversión en el Rodeo Saltillo y dijo que este proyecto será un detonante turístico y de desarrollo para Coahuila

Pocas, muy pocas veces, se ha visto durante su administración al gobernador Manolo Jiménez defender con tal vehemencia un proyecto de gobierno como el del Rodeo Saltillo.

El mandatario estatal, sin decir nombres, acusó a los críticos de este millonario proyecto turístico de estar acomplejados, de vivir en un mundo mediocre y de priorizar la grilla.

https://vanguardia.com.mx/opinion/region-carbonifera-denuncia-ferronales-saqueo-por-banda-de-ministeriales-DJ23914205

Jiménez Salinas no se detuvo ahí y señaló a los opositores de no saber sumar, pues cuando se les pregunta cuánto es cinco más cinco, responden que cero. “Aquí viven, están a todo dar, les va bien, sus familias están seguras y en paz, tienen empleo y algunos sus negocios, pero se la pasan criticando a su estado y ciudad”, espetó.

El gobernante coahuilense defendió la inversión en el Rodeo Saltillo y dijo que este proyecto será un detonante turístico y de desarrollo para Coahuila.

Manolo Jiménez invitó a los detractores a acudir al mejor rodeo de México, aunque no precisó si tendrán mesa VIP.

QUO VADIS

Anda fuerte el run de que el dirigente estatal del PT, Ricardo Mejía Berdeja, quiere uno de los distritos electorales federales en La Laguna para el Partido del Trabajo.

La intención, según trascendió, es postular a su consejero político Víctor Ortiz a la diputación federal.

Otros aseguran que, en realidad, lo de Víctor es una pantalla, y que lo que Mejía Berdeja desea es buscar la reelección en San Lázaro.

Esperen noticias...

¿QUIÉN FUE?

El objetivo de descarrilar la participación del diputado federal morenista Antonio Castro por la alcaldía de Saltillo se cumplió, y ahora este va por la reelección al Congreso de la Unión.

El asunto es que tanto el diputado local Alberto Hurtado como la regidora saltillense, Alejandra Salazar, presumen como suyo este logro y quieren cobrarlo caro, muy caro.

Lo cierto, según representantes de Morena, es que la decisión de que Tony Castro optara por la reelección fue directa de la dirigencia nacional de la 4T.

Beto y Ale comienzan a generar sospechas entre militantes y representantes de Morena en la entidad, por su interés de negociar todo políticamente y de sacar ventajas, al estilo PRIAN.

Incluso, en algunas asambleas internas de Morena, como la reciente en Ramos Arizpe, dicen que ya los llaman, los votos del hambre...

No le entendí...

VA EN SERIO

Desde la capital del acero reportan que Pepe Erives, delegado del Bienestar en la Región Centro, no se registró como aspirante a una diputación local.

En cambio, el empresario y político Poncho Almeraz, aunque batalló un poco con la plataforma digital, cumplió con el registro y va por el distrito 03, con cabecera en Monclova.

Pepe se encuentra en espera de la convocatoria morenista para el registro de precandidatos a las alcaldías y seguramente se va a inscribir para la elección del 2027, en la capital acerera.

Hombre mesurado y de análisis político, el delegado regional del Bienestar consultó esta decisión con la almohada y luego la expuso a su jefe Américo Villarreal.

Veremos y diremos...

LA REVANCHA

La diputada udecista, Zulmma Guerrero, al parecer convenció al líder de la UDC, Lenin Pérez, de pedir para este organismo político la candidatura a la alcaldía de Sabinas.

Fuentes cercanas a la legisladora local señalaron que Zulmma quiere la revancha con el actual alcalde Chano Díaz, que la venció en la pasada elección municipal.

https://vanguardia.com.mx/opinion/evaluara-morena-red-electoral-en-coahuila-KO23878736

Chano, del Verde Ecologista de México, va por la reelección, en una posible alianza con Morena, en tanto que la política udecista lo hará en coalición con el PRI.

Los números son fríos y la aceptación popular de Díaz Iribarren lo ubica con un índice superior a los 60 puntos porcentuales de preferencia electoral.

LA PREGUNTA DE HOY

¿Veremos al diputado del PT, Tony Flores, y a “El Tigre”, Ricardo Mejía, en el Rodeo Saltillo?

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