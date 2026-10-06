El Buen Fin 2026 cambia de calendario y Walmart se adelanta con El Fin Irresistible
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El Buen Fin 2026 se realizará del 13 al 17 de noviembre, mientras Walmart, Sam’s Club y Bodega Aurrera alistan El Fin Irresistible.
Noviembre volverá a ser uno de los meses más importantes para las compras en México, pero este año los consumidores deberán poner atención al calendario. El Buen Fin 2026 cambiará sus fechas y convivirá nuevamente con El Fin Irresistible de Walmart, Sam’s Club y Bodega Aurrera.
La edición número 16 de El Buen Fin se llevará a cabo durante cinco días, del viernes 13 al martes 17 de noviembre. El cambio está en los días de la semana, pues en años anteriores la campaña se había realizado principalmente de jueves a lunes.
¿CUÁNDO SERÁ EL BUEN FIN 2026?
Las promociones oficiales de El Buen Fin 2026 comenzarán el viernes 13 de noviembre y concluirán el martes 17.
El periodo abarcará el fin de semana y el puente por la conmemoración de la Revolución Mexicana, por lo que se espera una importante actividad comercial.
Además de los descuentos, la edición de este año busca aumentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como impulsar los productos nacionales y el comercio electrónico.
WALMART MANTIENE EL FIN IRRESISTIBLE
Aunque Walmart participa oficialmente en El Buen Fin, la cadena mantiene El Fin Irresistible como una campaña comercial propia.
La estrategia permite que Walmart, Sam’s Club y Bodega Aurrera comiencen sus promociones antes de las fechas oficiales de El Buen Fin y mantengan algunas ofertas durante un periodo más amplio.
Walmart retomó su participación formal en El Buen Fin en 2025, después de varios años en los que concentró su estrategia de descuentos en El Fin Irresible. Desde entonces, ambas campañas conviven durante noviembre.
¿QUÉ TIENDAS PARTICIPAN EN EL FIN IRRESISTIBLE?
El Fin Irresistible reúne a diferentes formatos de Walmart de México y Centroamérica.
Entre ellos se encuentran Walmart Supercenter, Walmart Express, Sam’s Club y Bodega Aurrera, tanto en establecimientos físicos como mediante sus plataformas digitales y aplicaciones.
La campaña ha incluido promociones en categorías como tecnología, electrodomésticos, línea blanca, despensa y artículos para el hogar, además de beneficios relacionados con métodos de pago y promociones bancarias.
¿CUÁNDO EMPEZARÁ EL FIN IRRESISTIBLE 2026?
Por ahora, las fechas oficiales de El Fin Irresistible 2026 no han sido anunciadas públicamente por Walmart.
Sin embargo, el comportamiento de las ediciones anteriores permite anticipar que la cadena podría iniciar su estrategia promocional antes de El Buen Fin, como ocurrió en 2025.
El año pasado, El Fin Irresistible comenzó el 6 de noviembre y terminó el 19, mientras que El Buen Fin se desarrolló durante cinco días dentro de ese periodo.
¿EL BUEN FIN Y EL FIN IRRESISTIBLE SON LO MISMO?
No. Aunque ambas temporadas concentran promociones y descuentos durante noviembre, se trata de campañas diferentes.
El Buen Fin es una iniciativa en la que participan comercios registrados y que busca incentivar el consumo formal y el mercado interno.
El Fin Irresistible, en cambio, es una estrategia comercial de Walmart de México y Centroamérica que reúne las promociones de sus diferentes formatos.
Para los consumidores, esto significa que será importante comparar precios, condiciones de pago y vigencia de las ofertas antes de realizar una compra.
NOVIEMBRE TENDRÁ DOS GRANDES TEMPORADAS DE OFERTAS
El cambio de calendario de El Buen Fin y la permanencia de El Fin Irresistible harán que noviembre vuelva a concentrar una fuerte competencia entre las grandes cadenas comerciales.
Para quienes planean comprar tecnología, electrodomésticos, muebles, ropa o adelantar las compras de Navidad, revisar las promociones con anticipación puede ayudar a identificar descuentos reales.
La recomendación es no esperar únicamente al inicio de El Buen Fin: Walmart, Sam’s Club y Bodega Aurrera podrían lanzar ofertas antes de la campaña nacional, por lo que comparar precios y condiciones será clave para aprovechar mejor el dinero durante la temporada de descuentos.