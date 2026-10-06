El Buen Fin 2026 cambia de calendario y Walmart se adelanta con El Fin Irresistible

Noviembre volverá a ser uno de los meses más importantes para las compras en México, pero este año los consumidores deberán poner atención al calendario. El Buen Fin 2026 cambiará sus fechas y convivirá nuevamente con El Fin Irresistible de Walmart, Sam’s Club y Bodega Aurrera.

La edición número 16 de El Buen Fin se llevará a cabo durante cinco días, del viernes 13 al martes 17 de noviembre. El cambio está en los días de la semana, pues en años anteriores la campaña se había realizado principalmente de jueves a lunes.

¿CUÁNDO SERÁ EL BUEN FIN 2026?

Las promociones oficiales de El Buen Fin 2026 comenzarán el viernes 13 de noviembre y concluirán el martes 17.

El periodo abarcará el fin de semana y el puente por la conmemoración de la Revolución Mexicana, por lo que se espera una importante actividad comercial.

Además de los descuentos, la edición de este año busca aumentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como impulsar los productos nacionales y el comercio electrónico.

WALMART MANTIENE EL FIN IRRESISTIBLE

Aunque Walmart participa oficialmente en El Buen Fin, la cadena mantiene El Fin Irresistible como una campaña comercial propia.

La estrategia permite que Walmart, Sam’s Club y Bodega Aurrera comiencen sus promociones antes de las fechas oficiales de El Buen Fin y mantengan algunas ofertas durante un periodo más amplio.

Walmart retomó su participación formal en El Buen Fin en 2025, después de varios años en los que concentró su estrategia de descuentos en El Fin Irresible. Desde entonces, ambas campañas conviven durante noviembre.