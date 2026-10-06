México vs Jamaica: el Tri jugará los Cuartos de Nations League en Monterrey

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    México vs Jamaica: el Tri jugará los Cuartos de Nations League en Monterrey
    México cerrará ante Jamaica en el Estadio BBVA la serie de Cuartos de Final de la Concacaf Nations League 2026-27. FOTO: ESPECIAL

Los Reggae Boyz avanzaron como segundos del Grupo B y serán la primera prueba oficial de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana ya conoce a su primer rival oficial en la era de Rafael Márquez.

Jamaica será el adversario del Tricolor en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League 2026-27, serie que se resolverá a ida y vuelta durante la Fecha FIFA de noviembre y que tendrá su desenlace en Monterrey.

Los Reggae Boyz sellaron su clasificación después de empatar 1-1 ante Honduras en Tegucigalpa.

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Tyreece Campbell adelantó a los caribeños y Luis Palma igualó para los catrachos, resultado que permitió a Jamaica cerrar con siete puntos y avanzar como segundo del Grupo B, por detrás de Guatemala y por encima de Surinam mediante los criterios de desempate.

Con la fase de grupos terminada, Concacaf definió los cuatro cruces: México-Jamaica, Estados Unidos-Haití, Canadá-Guatemala y Panamá-Curazao.

El Tri había ingresado directamente a Cuartos de Final por ser una de las cuatro selecciones preclasificadas de la Liga A, junto con estadounidenses, canadienses y panameños.

La eliminatoria comenzará en Kingston, donde México tendrá que soportar la intensidad física y velocidad de una selección jamaicana que suele elevar su nivel como local.

La vuelta está programada para el martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey, escenario en el que el conjunto nacional buscará sentenciar el boleto ante su afición.

La serie tendrá un peso especial para Rafael Márquez.

Después de asumir el banquillo mexicano tras la Copa del Mundo de 2026, el duelo frente a Jamaica representará su primera eliminatoria oficial al frente de la Selección Mayor y una prueba inmediata para un proyecto que apunta al siguiente ciclo mundialista.

México llegará además con la obligación de defender la corona.

El Tricolor conquistó por primera vez la Nations League en marzo de 2025, cuando derrotó 2-1 a Panamá en la Final disputada en el SoFi Stadium, con doblete de Raúl Jiménez.

Superar a Jamaica colocaría a México en las Finales de la Nations League de marzo de 2027, nuevamente previstas en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

También fortalecería el arranque competitivo de Márquez en una etapa en la que cada partido oficial servirá para medir la renovación del plantel y el futuro del proceso tricolor.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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