¡No soportaron! Se deslindan los integrantes originales de Timbiriche de la serie de ViX

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    ¡No soportaron! Se deslindan los integrantes originales de Timbiriche de la serie de ViX
    Rechazo. Los integrantes originales de Timbiriche expresaron públicamente su postura ante la serie que recreará el nacimiento de la agrupación. FOTO: ARCHIVO/ INTERNET

Benny, Sasha, Erik, Alix, Mariana y Diego aseguran que no fueron consultados ni autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad para la serie

A días del estreno de la serie ‘Timbiriche’, los integrantes originales de la banda musical decidieron romper el silencio, y no para unirse a la promoción del proyecto, sino para deslindarse de lo que se contará y mostrará en la producción de Televisa y ViX, protagonizada por Osvaldo Benavides, Macarena García y Alberto Guerra.

Fue mediante un comunicado firmado en conjunto por Benny, Sasha, Erik, Alix, Mariana y Diego que los integrantes marcaron su postura en contra del proyecto televisivo.

“Ante el próximo estreno de una serie llamada ‘Timbiriche’ queremos hablar con claridad. Ninguno de nosotros participó en la creación ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad”, se lee en el texto.

¿DE QUÉ TRATA LA SERIE DE TIMBIRICHE?

Los músicos reconocieron que, aunque la serie se presenta como una ficción, está construida alrededor de personajes, historias y experiencias reales, por lo que consideran que el hecho de que no hayan sido consultados debería importar.

“Existe una enorme diferencia entre inspirarse en una época y construir una ficción alrededor de personas reconocibles y vivas. La serie que está por estrenarse no es la historia de Timbiriche contada por nosotros”, agregaron los exintegrantes de la agrupación musical.

Hasta el cierre de la edición, no descartaron emprender algún tipo de acción legal al respecto.

EL ESTRENO

‘Timbiriche’ llegará al catálogo de ViX el próximo 9 de octubre. El elenco estará encabezado por Macarena García, Sebastián Poza, Luis de la Rosa, Jesusa Ochoa, Iker Solano, Michelle Pellicer, Edu Maruri, Claro Dalmao, Sol Wainer y Andrea Chaparro, además de Osvaldo Benavides y Alberto Guerra.

https://vanguardia.com.mx/show/del-ariel-a-saltillo-connie-martinez-dedica-su-triunfo-a-su-tierra-EO23961126

La producción busca recrear una de las etapas más representativas de la cultura pop latinoamericana y contar, desde la ficción, el nacimiento de Timbiriche y el impacto que tuvo en toda una generación. (Con información de El Universal y Reforma)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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