¡No soportaron! Se deslindan los integrantes originales de Timbiriche de la serie de ViX
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Benny, Sasha, Erik, Alix, Mariana y Diego aseguran que no fueron consultados ni autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad para la serie
A días del estreno de la serie ‘Timbiriche’, los integrantes originales de la banda musical decidieron romper el silencio, y no para unirse a la promoción del proyecto, sino para deslindarse de lo que se contará y mostrará en la producción de Televisa y ViX, protagonizada por Osvaldo Benavides, Macarena García y Alberto Guerra.
Fue mediante un comunicado firmado en conjunto por Benny, Sasha, Erik, Alix, Mariana y Diego que los integrantes marcaron su postura en contra del proyecto televisivo.
“Ante el próximo estreno de una serie llamada ‘Timbiriche’ queremos hablar con claridad. Ninguno de nosotros participó en la creación ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad”, se lee en el texto.
A nuestros fans, a los medios de comunicación y a la opinión pública:Durante más de cuatro décadas Timbiriche ha sido una parte fundamental de nuestras vidas.Crecimos juntos compartiendo escenarios, canciones, alegrías, momentos difíciles y experiencias profundamente personales.También hemos tenido el enorme privilegio de que millones de personas hagan suya una parte de esta historia.Ante el próximo estreno en ViX de una serie llamada "Timbiriche" queremos hablar con claridad y con una sola voz.Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad.Hasta el día de hoy no hemos sido invitados a verla por lo que no conocemos su contenido.Sabemos, sin embargo, que se presenta como una historia ficcionada que puede mezclar hechos reales con situaciones que nunca sucedieron.Y eso importa.Porque detrás de los personajes que el público verá hay personas reales: nosotros, nuestras familias y otras personas con quienes hemos compartido experiencias más allá de nuestra vida profesional.Reconocemos la libertad creativa, pero existe una enorme diferencia entre inspirarse en una época y construir una ficción alrededor de personas reconocibles y vivas, sin haberlas escuchado ni involucrado.A quienes nos han acompañado durante tantos años, gracias por comprender esta diferencia.La serie que está por estrenarse no es la historia de Timbiriche contada por nosotros.Quizá algún día decidamos contarla pero entonces, será con respeto por quienes la vivimos y en nuestra propia voz.Gracias por tantos años de cariño,Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha— Sasha Sokol (@SashaSokol) October 6, 2026
¿DE QUÉ TRATA LA SERIE DE TIMBIRICHE?
Los músicos reconocieron que, aunque la serie se presenta como una ficción, está construida alrededor de personajes, historias y experiencias reales, por lo que consideran que el hecho de que no hayan sido consultados debería importar.
“Existe una enorme diferencia entre inspirarse en una época y construir una ficción alrededor de personas reconocibles y vivas. La serie que está por estrenarse no es la historia de Timbiriche contada por nosotros”, agregaron los exintegrantes de la agrupación musical.
Hasta el cierre de la edición, no descartaron emprender algún tipo de acción legal al respecto.
EL ESTRENO
‘Timbiriche’ llegará al catálogo de ViX el próximo 9 de octubre. El elenco estará encabezado por Macarena García, Sebastián Poza, Luis de la Rosa, Jesusa Ochoa, Iker Solano, Michelle Pellicer, Edu Maruri, Claro Dalmao, Sol Wainer y Andrea Chaparro, además de Osvaldo Benavides y Alberto Guerra.
La producción busca recrear una de las etapas más representativas de la cultura pop latinoamericana y contar, desde la ficción, el nacimiento de Timbiriche y el impacto que tuvo en toda una generación. (Con información de El Universal y Reforma)