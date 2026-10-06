¡No soportaron! Se deslindan los integrantes originales de Timbiriche de la serie de ViX

A días del estreno de la serie ‘Timbiriche’, los integrantes originales de la banda musical decidieron romper el silencio, y no para unirse a la promoción del proyecto, sino para deslindarse de lo que se contará y mostrará en la producción de Televisa y ViX, protagonizada por Osvaldo Benavides, Macarena García y Alberto Guerra.

Fue mediante un comunicado firmado en conjunto por Benny, Sasha, Erik, Alix, Mariana y Diego que los integrantes marcaron su postura en contra del proyecto televisivo.

“Ante el próximo estreno de una serie llamada ‘Timbiriche’ queremos hablar con claridad. Ninguno de nosotros participó en la creación ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad”, se lee en el texto.