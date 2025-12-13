Hospital General de Saltillo aclara: no hay prohibición de pijamas, pero sí de cobijas por higiene

Fuentes internas del Hospital General de Saltillo desmintieron los rumores sobre una supuesta prohibición del uso de pijamas, aunque confirmaron que sí existe una normativa estricta respecto a la introducción de artículos de cama externos.

Las autoridades del hospital aclararon que “no se ha prohibido el uso de pijamas en el Hospital General de Saltillo”.

Sin embargo, la restricción se aplica a las cobijas, como parte del “reglamento del hospital de que no lleven cobijas”. Se indicó que esta medida es crucial para el control interno en materia de higiene y salud, con el objetivo de evitar problemas relacionados con la propagación de enfermedades. En consecuencia, se prohíbe que los familiares introduzcan ropa o cobijas.

Asimismo, se precisó que el Hospital General garantiza la atención adecuada para los pacientes, ya que la institución provee lo necesario durante su estancia.

En cuanto a los cuidadores, VANGUARDIA platicó con familiares de personas internadas, quienes señalaron que no se les ha hecho ningún señalamiento para prohibir el uso de pijamas, pero sí se impide el ingreso de cobijas o comida. Para hacer más confortable la estancia, se les proporciona una silla que por las noches puede extenderse y convertirse en una cama.

Se informó que Coahuila cuenta con un total de 14 hospitales y que esta normativa se aplica en la totalidad de ellos.

Esta aclaración surge a raíz de la controversia generada en medios de comunicación y redes sociales, donde circularon mensajes que aseguraban que se había prohibido el uso de pijamas en el nosocomio.