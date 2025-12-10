‘Ciudad pijama’ (Saltillo), debate el uso de esta vestimenta en espacios públicos tras nuevas disposiciones del Hospital General

La medida del hospital , que atiende principalmente a quienes no cuentan con seguridad social y acuden por consultas normalmente de emergencia, generó un debate en distintos grupos de Facebook , donde los ciudadanos compartieron su sentir respecto a la norma y la costumbre de portar pijamas en espacios públicos.

Luego de que el Hospital General de Saltillo emitiera la indicación de que los pacientes deben acudir a consulta con “ropa decorosa” y sin pijamas, las redes sociales se llenaron de opiniones encontradas sobre un tema que, aunque c otidiano, había permanecido casi tabú en la ciudad, pues es común ver gente en pijamas en plazas comerciales, y hasta en las calles.

Algunos usuarios coincidieron en que la disposición es adecuada por motivos de higiene y respeto hacia el personal médico y otros pacientes. “Lo digo porque lo he visto, una cosa es que por una emergencia llegues de noche en pijama; otra muy diferente es que llegues a una consulta médica programada al mediodía, sin bañarte y sin peinarte. Ahí sí ya se pasan”, escribió un participante anónimo.

Otros señalaron que el uso de pijamas refleja una falta de cuidado personal y da una mala imagen, incluso si la prenda está limpia. “Jajajaja, qué risa que piensen que las amas de casa andamos en pijama. Yo me baño y me arreglo diario... Pero hay muchos que dicen que, aunque uno esté limpio, la pijama da un aspecto sucio y desaliñado”, comentó otra usuaria.

Algunos internautas, sin embargo, relativizaron la polémica y la compararon con otras prendas casuales como los pants o la ropa deportiva, cuestionando la doble moral de la sociedad: “Son bien doble moral; también cuando se ponen ropa deportiva y no van al gimnasio, ahí sí no dicen nada. No es que andar en pijama sea hediondo, depende de cómo se use”, opinó un participante identificado como 831.

Otros defendieron la normativa hospitalaria y resaltaron que la prohibición busca prevenir riesgos sanitarios. “Es cierto que se implementó más que nada por higiene, ya que también vi que hay plaga de chinches y se quiere evitar otro foco infeccioso. La pijama no es ropa apropiada para salir”, explicó un usuario.

Entre quienes apoyan la medida, se destacó la importancia de la presentación personal en la atención médica. Una psicóloga que trabajó en un centro de rehabilitación señaló: “No es por ‘mamona’, es por respeto hacia quienes te atienden y hacia uno mismo. Ir limpio y presentable debería ser lo mínimo”.

¿’ROPA DECOROSA’?

Sin embargo, varios ciudadanos recordaron que no todos los que acuden al hospital cuentan con los recursos para usar ropa “decorosa”, lo que genera un debate sobre la accesibilidad y la discriminación implícita en el término “ropa decorosa” que menciona el hospital en su letrero.

Algunos usuarios recalcaron que, aunque se trate de comodidad, la higiene y la decencia al salir a la calle son aspectos que se deben cuidar: “Las amas de casa nos levantamos temprano, nos quitamos la pijama y nos cambiamos. No necesariamente con pantalón, puede ser un conjunto de pants bonito, o algo decente para salir a la calle”, concluyó una usuaria.

El tema sigue generando comentarios y memes en redes sociales, reflejando cómo una norma simple puede abrir un debate amplio sobre hábitos, higiene, percepción social y los límites entre comodidad personal y respeto hacia los demás.