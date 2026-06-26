Huesos de perro movilizan a la policía, en Saltillo

Una movilización de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se registró la tarde de este viernes en una reconocida empresa dedicada al reciclaje de materiales, luego del reporte sobre el presunto hallazgo de restos humanos.

De manera preliminar, se informó que los restos consistían aparentemente en un fémur, una tibia y un peroné, por lo que se solicitó la intervención del personal de Servicios Periciales para realizar el aseguramiento de las piezas y llevar a cabo los estudios correspondientes.

Sin embargo, tras una primera revisión, los especialistas determinaron que los huesos presuntamente correspondían a un perro, por lo que fueron trasladados para su análisis y así confirmar científicamente su origen.