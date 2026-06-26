Huesos de perro movilizan a la policía, en Saltillo

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Saltillo
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    Huesos de perro movilizan a la policía, en Saltillo
    Especialistas determinaron el origen de los restos.
    Huesos de perro movilizan a la policía, en Saltillo

En redes sociales y medios de la localidad ya anunciaban erróneamente que eran huesos de una mujer

Una movilización de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se registró la tarde de este viernes en una reconocida empresa dedicada al reciclaje de materiales, luego del reporte sobre el presunto hallazgo de restos humanos.

De manera preliminar, se informó que los restos consistían aparentemente en un fémur, una tibia y un peroné, por lo que se solicitó la intervención del personal de Servicios Periciales para realizar el aseguramiento de las piezas y llevar a cabo los estudios correspondientes.

Sin embargo, tras una primera revisión, los especialistas determinaron que los huesos presuntamente correspondían a un perro, por lo que fueron trasladados para su análisis y así confirmar científicamente su origen.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/muere-tras-ocho-dias-hospitalizado-por-brutal-golpiza-en-saltillo-fiscalia-investiga-el-caso-FE21702520

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido un comunicado oficial sobre el reporte registrado en la empresa Copamex, ubicada sobre la calle Futura, en la colonia Nazario S. Ortiz Garza.

De acuerdo con la información recabada, el hallazgo ocurrió cuando un grupo de trabajadores recibió una carga de material reciclable transportada en un camión de tres y media toneladas.

Entre la carga se encontraban expedientes procedentes de diversas dependencias gubernamentales y, al revisar el material, los empleados localizaron una bolsa de plástico transparente que contenía los huesos.

Ante el hallazgo, los trabajadores dieron aviso a las autoridades. Tras una inspección preliminar realizada en el lugar, se consideró que las piezas óseas podrían pertenecer a un perro; no obstante, fueron enviadas a estudios periciales para descartar o confirmar de manera definitiva su origen.

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