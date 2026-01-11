Humedad y viento por frente frío 27 mantienen riesgo de hielo y aguanieve en Saltillo

Las condiciones climatológicas asociadas al frente frío número 27 mantienen un escenario de riesgo en Saltillo, principalmente por la combinación de lluvia intermitente, viento y temperaturas cercanas a cero, informó Francisco Martínez Ávalos, titular de Protección Civil municipal.

Comentó que, aunque hasta el momento no se ha detectado formación de hielo en puentes o vialidades, el monitoreo se mantiene activo porque el principal riesgo no es solo la temperatura registrada, sino la sensación térmica. “Aunque el termómetro marque entre 0 y 1 grado, la velocidad del viento puede generar una sensación térmica menor a cero”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Reciben a 20 personas albergues de Saltillo; seguirán bajas las temperaturas

Indicó que estas condiciones podrían derivar en aguanieve o nieve, especialmente en zonas altas y serranas del municipio, por lo que los recorridos preventivos no se limitan a puntos donde ya se haya presentado algún incidente.

Añadió que la lluvia intermitente mantiene el pavimento resbaladizo en prácticamente toda la ciudad, lo que incrementa el riesgo de derrapes por posibildiad hielo. “La lluvia sigue intermitente y prácticamente toda la ciudad se encuentra así”, advirtió.