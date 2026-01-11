Reciben a 20 personas albergues de Saltillo; seguirán bajas las temperaturas

Saltillo
/ 11 enero 2026
    Reciben a 20 personas albergues de Saltillo; seguirán bajas las temperaturas
    Brigadas estatales y municipales llevaron cobijas y bebidas calientes a familias de la colonia Héroes de Nacozari, al sur poniente de Saltillo. FOTO: CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz González informó que, derivado de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil, se mantienen acciones coordinadas para proteger a la población ante el clima gélido, con saldo blanco

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, indicó que con base en los acuerdos establecidos en el Consejo Municipal de Protección Civil celebrado hace unos días, todas las dependencias municipales mantienen acciones para proteger a la ciudadanía ante las bajas temperaturas ocasionadas por el frente frío número 27.

Apuntó que hasta el momento se registra saldo blanco y que 20 personas han sido albergadas en los 5 refugios temporales que operan en la ciudad.

Javier Díaz destacó que este fin de semana, junto a su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, se entregaron apoyos alimentarios y cobijas en ejidos del municipio, así como en un hospital público ubicado en el norte de la ciudad.

$!Elementos de Protección Civil, Bomberos y Policía Municipal realizan recorridos preventivos ante las bajas temperaturas y el posible congelamiento de vialidades.
Elementos de Protección Civil, Bomberos y Policía Municipal realizan recorridos preventivos ante las bajas temperaturas y el posible congelamiento de vialidades. FOTO: CORTESÍA

A esta labor se sumaron elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes también llevaron apoyos a familiares de personas hospitalizadas en una clínica pública ubicada al sur de la capital.

De forma paralela, elementos de Protección Civil y Bomberos, así como de la Policía Municipal, han realizado recorridos en todos los sectores de Saltillo para brindar apoyo a quienes así lo requieren.

Como parte de esa tarea, los elementos vigilan el funcionamiento de los puentes vehiculares para implementar medidas preventivas en caso de congelamiento de la carpeta asfáltica. Recordó que se cuenta con 27 toneladas de sal para su aplicación, de ser necesario.

LLEVAN ESTADO, MUNICIPIO Y LEGISLADORES, APOYOS AL SURPONIENTE DE SALTILLO

El alcalde Javier Díaz González encabezó este domingo una brigada de apoyo en la colonia Héroes de Nacozari, ubicada al sur poniente de Saltillo, con el objetivo de brindar apoyo directo a personas en situación vulnerable.

La brigada contó con la participación del programa Mejora Coahuila, así como de las diputadas locales Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, y Beatriz Fraustro Dávila, diputada del Distrito 15, además de regidoras, regidores y directores del Gobierno Municipal.

Javier Díaz resaltó que dependencias estatales y municipales continuarán apoyando a la población.

$!Elementos de la Comisaría de Seguridad también recorrieron colonias de la periferia entregando cobijas.
Elementos de la Comisaría de Seguridad también recorrieron colonias de la periferia entregando cobijas. FOTO: CORTESÍA

Gabriel Elizondo Pérez, titular de Mejora Coahuila, destacó que en equipo con los alcaldes y alcaldesas continuarán acciones de monitoreo y asistencia social en todos los municipios ante las bajas temperaturas.

Durante la jornada se distribuyeron cobijas, pan, bebidas calientes y apoyos alimentarios.

SEGUIRÁN BAJAS LAS TEMPERATURAS

El director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Martínez Ávalos, indicó que se prevé que las temperaturas continúen descendiendo durante las próximas horas, por lo que se exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones, abrigarse adecuadamente y poner especial atención en niñas, niños, personas adultas mayores y personas en condición de vulnerabilidad.

$!A pesar de las bajas temperaturas, no se alcanzó a congelar el agua de lluvia.
A pesar de las bajas temperaturas, no se alcanzó a congelar el agua de lluvia. FOTO: CORTESÍA

Exhortó a continuar las medidas preventivas como mantener puertas y ventanas cerradas para evitar corrientes de aire; no encender anafres, braseros ni carbón al interior de las viviendas; y, al utilizar calentadores, verificar su correcto funcionamiento y mantener una adecuada ventilación.

El Gobierno Municipal de Saltillo mantiene habilitados cinco refugios temporales para resguardar a las personas que lo necesiten ante las bajas temperaturas.

En la zona centro se encuentran el Grupo Ermita AA, en la calle Miguel Hidalgo 417, y el Refugio de los Necesitados, en la calle Melchor Múzquiz 472.

El albergue Morir Para Empezar a Vivir se localiza en la calle Primo de Verdad 120, en la colonia Bellavista; Solo por la Gracia de Dios, en la calle Caliche 121, de la colonia Loma Bonita II; y San Juan Diego, en la calle Ojo de Agua 642, en la colonia Ojo de Agua.

Ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 9-1-1.

LISTO EL OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA EL REGRESO A CLASES

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegará este lunes 12 de enero a más de mil 200 elementos para brindar seguridad a estudiantes, madres y padres de familia.

$!El comisionado Miguel Ángel Garza Félix encabezó la entrega de cobijas a familias de colonias de la periferia.
El comisionado Miguel Ángel Garza Félix encabezó la entrega de cobijas a familias de colonias de la periferia. FOTO: CORTESÍA

Miguel Ángel Garza Félix apuntó que el operativo iniciará a partir de las 06:30 horas para atender los horarios de Secundaria; posteriormente continuará con primaria y jardines de niños.

En el operativo participan, además de la Policía Municipal Preventiva y Tránsito, elementos del Grupo de Reacción Sureste y de los 16 agrupamientos especializados.

$!Policías y bomberos de Saltillo se mantienen en guardia para atender cualquier contingencia.
Policías y bomberos de Saltillo se mantienen en guardia para atender cualquier contingencia. FOTO: CORTESÍA

El titular de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana exhortó a los automovilistas a salir con tiempo de sus hogares, respetar las señales de tránsito, utilizar y supervisar el uso del cinturón de seguridad de todos los ocupantes, además de conducir con cortesía y respetar a peatones y vehículos ligeros.

Recordó que están a disposición los grupos de los Comités Ciudadanos de Seguridad, la App Saltillo Seguro, el 9-1-1 de emergencias, el 844-414-11-14 de la Policía Municipal y el Chat Bot de la Comisaría en el 844-893-09-09, para reportar situaciones o solicitar auxilio.

