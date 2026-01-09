Huye conductor ebrio tras destruir fachada de restaurante en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El velador del lugar fue testigo del incidente y reportó cómo el conductor, acompañado por otras personas, huyó dejando daños materiales considerables
Un conductor, presuntamente en estado de ebriedad, provocó daños en la fachada de un restaurante y dejó su vehículo en pérdida total, para luego huir del lugar con ayuda de sus acompañantes antes de la llegada de las autoridades de Tránsito Municipal de Saltillo.
El incidente se registró poco antes de las 2:00 horas, cuando el responsable circulaba a exceso de velocidad en un vehículo Mitsubishi Eclipse sobre el bulevar Venustiano Carranza, con dirección a Ramos Arizpe, sin percatarse de que transitaba por el carril exclusivo para girar al oriente hacia el bulevar José Narro Robles.
TE PUEDE INTERESAR: Menor provoca accidente, deja a su acompañante y es detenido tras persecución en Saltillo
Al llegar al cruce mencionado, el conductor continuó de frente y cruzó el camellón central, lo que provocó que perdiera el control del automóvil y terminara impactándose contra la fachada de un restaurante de comida brasileña.
El choque derribó una barda de pequeñas dimensiones y los escombros dañaron parte del mobiliario del establecimiento. El vehículo quedó severamente dañado y obstruyendo parcialmente el acceso al negocio.
El velador de la plaza comercial informó que realizaba un rondín por la parte trasera de los locales cuando escuchó el impacto. Al acudir al lugar, sólo alcanzó a ver al conductor salir del automóvil y abordar una camioneta en la que huyó del sitio.
Tras el reporte al número de emergencias 911, elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y localizaron al interior del vehículo varias latas de cerveza, además de rastros de sangre. Posteriormente, una mujer se presentó como propietaria del automóvil y fue informada de que el caso sería turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales para el deslinde de responsabilidades y la reparación de los daños.