Huye conductor ebrio tras destruir fachada de restaurante en Saltillo

Un conductor, presuntamente en estado de ebriedad, provocó daños en la fachada de un restaurante y dejó su vehículo en pérdida total, para luego huir del lugar con ayuda de sus acompañantes antes de la llegada de las autoridades de Tránsito Municipal de Saltillo.

El incidente se registró poco antes de las 2:00 horas, cuando el responsable circulaba a exceso de velocidad en un vehículo Mitsubishi Eclipse sobre el bulevar Venustiano Carranza, con dirección a Ramos Arizpe, sin percatarse de que transitaba por el carril exclusivo para girar al oriente hacia el bulevar José Narro Robles.

