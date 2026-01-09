Menor provoca accidente, deja a su acompañante y es detenido tras persecución en Saltillo

Saltillo
/ 9 enero 2026
    Menor provoca accidente, deja a su acompañante y es detenido tras persecución en Saltillo
    El menor fue detenido tras una persecución por calles de la colonia Bellavista. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El adolescente intentó evadir a la autoridad, protagonizó una persecución por varias colonias, chocó contra un automóvil y se le encontró un cuchillo entre sus pertenencias

Un cuchillo cebollero fue localizado entre las pertenencias de un menor que huyó tras haber sido partícipe, junto con un amigo, de un accidente vial, retirándose del lugar y dejando a su compañero lesionado, además de intentar evitar que le aseguraran su motocicleta, en Saltillo.

Alrededor de las 7:15 horas se reportó un accidente en el cruce de Antonio Cárdenas y Zafiro, en la colonia Miravalle, por lo que al lugar arribó una unidad de Tránsito Municipal para tomar conocimiento del siniestro.

$!La motocicleta involucrada quedó asegurada por elementos de Tránsito Municipal.
La motocicleta involucrada quedó asegurada por elementos de Tránsito Municipal. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Sin embargo, al arribar la autoridad y comenzar a recabar información sobre lo sucedido, uno de los tripulantes de la motocicleta se dio a la fuga. A pesar de que se le indicó que se detuviera, hizo caso omiso, iniciándose una persecución.

Se trató de un menor de 15 años de edad, identificado como Jovany, quien, pese a los reiterados señalamientos para que detuviera su marcha, continuó su huida por Antonio Cárdenas y posteriormente se internó en calles de la colonia Bellavista, sobre la calle General Charles.

$!El choque ocurrió en el cruce de General Charles y Libertad, donde terminó la huida.
El choque ocurrió en el cruce de General Charles y Libertad, donde terminó la huida. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Los oficiales le dieron seguimiento y, al llegar al cruce con la calle Libertad, el menor terminó su recorrido al impactarse contra un vehículo Dodge Attitude, conducido por una mujer que transitaba con dirección a Pedro Aranda.

Tras el impacto, el menor cayó al suelo y aun así intentó huir a pie; sin embargo, fue alcanzado por los uniformados metros adelante. Al realizarle una revisión, se le encontró entre sus pertenencias un arma blanca.

$!Un cuchillo cebollero fue asegurado entre las pertenencias del adolescente.
Un cuchillo cebollero fue asegurado entre las pertenencias del adolescente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Finalmente, se esperó el arribo de la aseguradora del vehículo afectado y el menor fue trasladado a las instalaciones municipales, quedando a disposición del Ministerio Público en Materia de Adolescentes, donde se notificó a sus padres o tutores para que respondieran por los daños y los hechos ocurridos.

Temas


accidentes viales
Detenciones
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

