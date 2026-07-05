Huye conductor tras destrozar vehículo de lujo en el Centro de Saltillo

El conductor de una camioneta de la marca Buick ocasionó un percance vial en el que un vehículo de alta gama, que se encontraba estacionado sobre calles del centro de Saltillo, resultó con cuantiosos daños materiales. Los hechos se registraron alrededor de las 00:00 horas, cuando el responsable transitaba a bordo de una camioneta SUV Buick Enclave sobre la calle Melchor Múzquiz, con dirección de poniente a oriente. Metros antes de la intersección con la calle Miguel Hidalgo y Costilla, perdió el control del volante, lo que ocasionó que se impactara contra un automóvil BMW que se encontraba estacionado.

Tras el impacto, el vehículo de alta gama salió proyectado contra la banqueta, mientras que la unidad responsable quedó en medio de la vialidad, obstruyendo por completo el paso.

Al ver lo sucedido, el conductor descendió del vehículo para posteriormente huir con rumbo desconocido. Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido.

Al entrevistarse con los afectados, los oficiales les indicaron que, mediante las placas de la unidad responsable, tendrían que presentar una denuncia para abrir una carpeta de investigación y poder localizar al propietario de la camioneta. Finalmente, la unidad responsable fue remolcada mediante una grúa y trasladada a un corralón, donde permanecerá hasta que sea reclamada y se cubran los daños ocasionados, así como las multas correspondientes.