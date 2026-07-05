Huye conductor tras destrozar vehículo de lujo en el Centro de Saltillo

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    Huye conductor tras destrozar vehículo de lujo en el Centro de Saltillo
    El conductor de una camioneta Buick Enclave perdió el control de la unidad e impactó un automóvil BMW que se encontraba correctamente estacionado en calles del centro de Saltillo. MARTÍN ROJAS

Las autoridades indicaron a los afectados que deberán presentar una denuncia para iniciar una carpeta de investigación y localizar al propietario de la camioneta involucrada

El conductor de una camioneta de la marca Buick ocasionó un percance vial en el que un vehículo de alta gama, que se encontraba estacionado sobre calles del centro de Saltillo, resultó con cuantiosos daños materiales.

Los hechos se registraron alrededor de las 00:00 horas, cuando el responsable transitaba a bordo de una camioneta SUV Buick Enclave sobre la calle Melchor Múzquiz, con dirección de poniente a oriente. Metros antes de la intersección con la calle Miguel Hidalgo y Costilla, perdió el control del volante, lo que ocasionó que se impactara contra un automóvil BMW que se encontraba estacionado.

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Tras el impacto, el vehículo de alta gama salió proyectado contra la banqueta, mientras que la unidad responsable quedó en medio de la vialidad, obstruyendo por completo el paso.

$!El presunto responsable descendió de la camioneta pocos segundos después del accidente y huyó del lugar antes de la llegada de las autoridades municipales.
El presunto responsable descendió de la camioneta pocos segundos después del accidente y huyó del lugar antes de la llegada de las autoridades municipales. MARTÍN ROJAS

Al ver lo sucedido, el conductor descendió del vehículo para posteriormente huir con rumbo desconocido.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido.

$!Tras el fuerte impacto, el vehículo de alta gama fue proyectado contra la banqueta, mientras que la camioneta responsable quedó atravesada sobre la vialidad, bloqueando por completo la circulación.
Tras el fuerte impacto, el vehículo de alta gama fue proyectado contra la banqueta, mientras que la camioneta responsable quedó atravesada sobre la vialidad, bloqueando por completo la circulación. MARTÍN ROJAS

Al entrevistarse con los afectados, los oficiales les indicaron que, mediante las placas de la unidad responsable, tendrían que presentar una denuncia para abrir una carpeta de investigación y poder localizar al propietario de la camioneta.

Finalmente, la unidad responsable fue remolcada mediante una grúa y trasladada a un corralón, donde permanecerá hasta que sea reclamada y se cubran los daños ocasionados, así como las multas correspondientes.

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