Saltillo: detienen a mujer que incendió tejabán con sus hijas adentro

La Fiscalía General del Estado confirmó la puesta a disposición de una mujer en Saltillo, quien fue señalada el pasado jueves de incendiar su vivienda mientras sus hijas menores de edad se encontraban en el interior.

Fue durante la noche de ayer jueves cuando las autoridades de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana atendieron el reporte en la colonia Vista Hermosa, al oriente de Saltillo, a donde acudió el Cuerpo de Bomberos para sofocar el incendio.

