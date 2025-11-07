Saltillo: detienen a mujer que incendió tejabán con sus hijas adentro

Saltillo
/ 7 noviembre 2025
    Saltillo: detienen a mujer que incendió tejabán con sus hijas adentro
    Elementos del Cuerpo de Bomberos lograron rescatar a las menores del interior de la vivienda. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

Antes del incendio, la madre habría amenazado con quemar vivas a sus hijas tras una fuerte discusión familiar

La Fiscalía General del Estado confirmó la puesta a disposición de una mujer en Saltillo, quien fue señalada el pasado jueves de incendiar su vivienda mientras sus hijas menores de edad se encontraban en el interior.

Fue durante la noche de ayer jueves cuando las autoridades de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana atendieron el reporte en la colonia Vista Hermosa, al oriente de Saltillo, a donde acudió el Cuerpo de Bomberos para sofocar el incendio.

$!Autoridades ministeriales iniciaron una investigación por el presunto intento de homicidio.
Autoridades ministeriales iniciaron una investigación por el presunto intento de homicidio. FOTO: CORTESÍA

De acuerdo con las indagatorias, previo al hecho, la madre de las menores, Karla, Leslie y Paola —de 12 años en el primer caso y de 16 en el segundo—, las había amenazado con incendiarlas vivas, aparentemente tras una discusión.

En el lugar se hicieron presentes vecinos que intentaron sofocar el incendio y resguardar a las menores, quienes gritaban desde el interior; sin embargo, no tuvieron éxito.

$!La vivienda quedó con daños considerables tras el incendio registrado en Vista Hermosa.
La vivienda quedó con daños considerables tras el incendio registrado en Vista Hermosa. FOTO: CORTESÍA

Tras varios intentos, los bomberos lograron poner a salvo a las menores, y la Comisaría logró trasladar ante el Ministerio Público a Isela “N” para iniciar una investigación por el caso.

Al respecto, la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia dará a conocer cuáles serán las acciones con las que se resguardará a las menores de edad.

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

