Saltillo: detienen a mujer que incendió tejabán con sus hijas adentro
Antes del incendio, la madre habría amenazado con quemar vivas a sus hijas tras una fuerte discusión familiar
La Fiscalía General del Estado confirmó la puesta a disposición de una mujer en Saltillo, quien fue señalada el pasado jueves de incendiar su vivienda mientras sus hijas menores de edad se encontraban en el interior.
Fue durante la noche de ayer jueves cuando las autoridades de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana atendieron el reporte en la colonia Vista Hermosa, al oriente de Saltillo, a donde acudió el Cuerpo de Bomberos para sofocar el incendio.
De acuerdo con las indagatorias, previo al hecho, la madre de las menores, Karla, Leslie y Paola —de 12 años en el primer caso y de 16 en el segundo—, las había amenazado con incendiarlas vivas, aparentemente tras una discusión.
En el lugar se hicieron presentes vecinos que intentaron sofocar el incendio y resguardar a las menores, quienes gritaban desde el interior; sin embargo, no tuvieron éxito.
Tras varios intentos, los bomberos lograron poner a salvo a las menores, y la Comisaría logró trasladar ante el Ministerio Público a Isela “N” para iniciar una investigación por el caso.
Al respecto, la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia dará a conocer cuáles serán las acciones con las que se resguardará a las menores de edad.