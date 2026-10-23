Huye tras chocar por alcance en Saltillo; deja un lesioando

Un conductor resultó lesionado luego de que la camioneta en la que viajaba fuera impactada por alcance por un automóvil cuyo conductor escapó del lugar durante la madrugada del viernes, en Saltillo. El percance dejó daños materiales de consideración y provocó afectaciones momentáneas a la circulación, mientras testigos auxiliaban al afectado y trataban de poner a salvo la unidad siniestrada.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 01:00 horas, cuando el conductor de una Toyota Avanza circulaba por la vialidad en dirección al norte. Al llegar al cruce con el bulevar Jesús Valdés Sánchez, la camioneta fue impactada por la parte trasera por un Nissan Versa, cuyo conductor presuntamente no logró evitar la colisión.