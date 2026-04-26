Identifican a responsables de ataque armado en el fraccionamiento Real del Sol; no son de Saltillo

Un grupo de sujetos armados disparó contra una vivienda en el fraccionamiento Real del Sol el pasado sábado 25 de abril. El ataque ocurrió poco antes de las 22:00 horas sobre la calle Astro Rey, lo que generó una intensa movilización policial. Los agresores, quienes viajaban en una camioneta Honda Odyssey, realizaron al menos nueve disparos contra la fachada del inmueble. A pesar de que la familia se encontraba dentro de la vivienda, no se reportaron personas lesionadas.

Sobre los avances del caso, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, confirmó que ya existe una línea de investigación clara. “Sí, ya traemos ahí. La investigación fue un tema, un conflicto personal”, señaló. El funcionario destacó que, gracias a las cámaras de vigilancia, se obtuvo información relevante sobre los atacantes. “Ya los tenemos ubicados; son personas que no son de aquí de Saltillo”, explicó. Garza Félix prefirió mantener reserva sobre los datos específicos de los sospechosos para no comprometer el proceso legal. “No quisiera dar pormenores para no entorpecer la investigación”, puntualizó ante los cuestionamientos de la prensa.

En el lugar de los hechos, elementos de la Agencia de Investigación Criminal recolectaron seis casquillos percutidos como evidencia. Las autoridades estatales, junto con el Grupo de Reacción Sureste, mantienen un operativo de búsqueda en la región. Según los reportes iniciales, los atacantes lograron ingresar al sector debido a que el vigilante omitió solicitarles identificación. La vivienda, así como una camioneta estacionada, presentan múltiples daños materiales por los impactos de bala. Actualmente, la Fiscalía General del Estado integra la carpeta de investigación para dar con el paradero de los responsables. El móvil del ataque se mantiene bajo reserva mientras continúan las indagatorias correspondientes.

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