Identifican y detienen a asaltante de negocio en Saltillo

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Saltillo
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    Identifican y detienen a asaltante de negocio en Saltillo
    El sujeto fue detenido tras una denuncia.

El operativo estuvo a cargo de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana lograron la detención de un hombre señalado como probable responsable de un robo cometido en un expendio ubicado en la colonia Vicente Guerrero.

El detenido fue identificado como Jonathan Yair “N”, de 29 años de edad, quien fue localizado este viernes en la colonia El Salvador y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

El caso cobró relevancia luego de que en redes sociales se difundiera un video en el que se observa a un individuo amenazando a los empleados de un negocio situado sobre el bulevar Guerrero. De acuerdo con las imágenes, el sujeto consiguió apoderarse de dinero en efectivo antes de abandonar el lugar.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/grave-jinete-tras-caer-de-caballo-y-ser-arrastrado-por-mas-de-100-metros-al-sur-de-saltillo-KF21178640

Luego de la denuncia pública, policías municipales adscritos a la delegación Oriente implementaron recorridos de vigilancia y labores de inteligencia en diversos sectores de la ciudad, acciones que permitieron identificar y ubicar al presunto responsable.

La Comisaría informó que mantiene coordinación con la Fiscalía General del Estado para dar seguimiento al caso y fortalecer las indagatorias relacionadas con este hecho.

Asimismo, exhortó a cualquier persona que pudiera haber sido víctima del ahora detenido a presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes.

Finalmente, la dependencia recordó que la ciudadanía cuenta con diversos canales para reportar emergencias o situaciones sospechosas, entre ellos el sistema 9-1-1, el teléfono de la Policía Municipal de Saltillo 414-11-14, el ChatBot 844-893-09-09 y los grupos ciudadanos de seguridad.

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