Identifican y detienen a asaltante de negocio en Saltillo

Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana lograron la detención de un hombre señalado como probable responsable de un robo cometido en un expendio ubicado en la colonia Vicente Guerrero.

El detenido fue identificado como Jonathan Yair “N”, de 29 años de edad, quien fue localizado este viernes en la colonia El Salvador y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

El caso cobró relevancia luego de que en redes sociales se difundiera un video en el que se observa a un individuo amenazando a los empleados de un negocio situado sobre el bulevar Guerrero. De acuerdo con las imágenes, el sujeto consiguió apoderarse de dinero en efectivo antes de abandonar el lugar.