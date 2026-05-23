Ignora alto, provoca carambola y voltea ambulancia en Centro de Saltillo

Al no realizar el alto correspondiente en el cruce de Mariano Matamoros y Melchor Múzquiz, en la Zona Centro de Saltillo, un automovilista provocó un accidente en el que siete vehículos resultaron afectados, entre ellos una ambulancia que terminó volcada. Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos. También arribaron paramédicos de la Cruz Roja para atender a los participantes del percance, donde se señaló como responsable al conductor de un Kia Soul con placas FFG-183-D.

El vehículo, conducido por Cristian Josué Vázquez Herrera, de 25 años, circulaba sobre Melchor Múzquiz. Al llegar al cruce con Matamoros ignoró el señalamiento metálico de alto y continuó su marcha sin percatarse de los vehículos que avanzaban con preferencia. La unidad impactó el costado de un Nissan Tsuru manejado por Gerardo Soto Luna, de 68 años. Tras el golpe, el automóvil fue proyectado contra una ambulancia que circulaba a un lado. La ambulancia, conducida por Luis Gerardo Cano Plata, de 30 años, salió proyectada hacia varios vehículos estacionados, entre ellos un Chevrolet Chevy y un Nissan Sentra. Después perdió la vertical y terminó volcada sobre la vialidad. Durante el arrastre, la unidad de emergencias chocó contra una camioneta estacionada, la cual fue empujada contra un Cutlass también aparcado en la zona.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron y valoraron a los involucrados. Aunque el accidente movilizó a los cuerpos de emergencia, ninguno de los participantes presentó lesiones de gravedad y todos permanecieron en el lugar. La circulación se vio afectada durante varios minutos mientras elementos de la Policía Municipal realizaron labores de abanderamiento y dieron indicaciones a los automovilistas. Bomberos efectuaron maniobras de limpieza por el derrame de combustible, mientras varias grúas retiraron las unidades involucradas y las trasladaron a un corralón en lo que se deslindan responsabilidades.