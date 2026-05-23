Ignora alto, provoca carambola y voltea ambulancia en Centro de Saltillo

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    Ignora alto, provoca carambola y voltea ambulancia en Centro de Saltillo
    Siete vehículos resultaron involucrados en el accidente registrado en el cruce de Matamoros y Múzquiz. ULISES MARTÍNEZ
    Ignora alto, provoca carambola y voltea ambulancia en Centro de Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a los involucrados en el lugar del percance. ULISES MARTÍNEZ
    Ignora alto, provoca carambola y voltea ambulancia en Centro de Saltillo
    El conductor del Kia habría ignorado el señalamiento de alto en el cruce de la Zona Centro. ULISES MARTÍNEZ
    Ignora alto, provoca carambola y voltea ambulancia en Centro de Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a los involucrados tras la carambola registrada en el cruce de Matamoros y Múzquiz. ULISES MARTÍNEZ
    Ignora alto, provoca carambola y voltea ambulancia en Centro de Saltillo
    La unidad médica quedó recostada sobre uno de sus costados en plena circulación. ULISES MARTÍNEZ

Siete vehículos resultaron involucrados en el choque ocurrido en el cruce de Matamoros y Múzquiz; pese a lo aparatoso, no hubo lesionados de gravedad

Al no realizar el alto correspondiente en el cruce de Mariano Matamoros y Melchor Múzquiz, en la Zona Centro de Saltillo, un automovilista provocó un accidente en el que siete vehículos resultaron afectados, entre ellos una ambulancia que terminó volcada.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos. También arribaron paramédicos de la Cruz Roja para atender a los participantes del percance, donde se señaló como responsable al conductor de un Kia Soul con placas FFG-183-D.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/vuelcan-en-la-saltillo-torreon-terminan-graves-ED20895133

El vehículo, conducido por Cristian Josué Vázquez Herrera, de 25 años, circulaba sobre Melchor Múzquiz. Al llegar al cruce con Matamoros ignoró el señalamiento metálico de alto y continuó su marcha sin percatarse de los vehículos que avanzaban con preferencia.

La unidad impactó el costado de un Nissan Tsuru manejado por Gerardo Soto Luna, de 68 años. Tras el golpe, el automóvil fue proyectado contra una ambulancia que circulaba a un lado.

La ambulancia, conducida por Luis Gerardo Cano Plata, de 30 años, salió proyectada hacia varios vehículos estacionados, entre ellos un Chevrolet Chevy y un Nissan Sentra. Después perdió la vertical y terminó volcada sobre la vialidad.

Durante el arrastre, la unidad de emergencias chocó contra una camioneta estacionada, la cual fue empujada contra un Cutlass también aparcado en la zona.

$!La ambulancia terminó volcada tras ser impactada y proyectada contra varios autos estacionados.
La ambulancia terminó volcada tras ser impactada y proyectada contra varios autos estacionados. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron y valoraron a los involucrados. Aunque el accidente movilizó a los cuerpos de emergencia, ninguno de los participantes presentó lesiones de gravedad y todos permanecieron en el lugar.

La circulación se vio afectada durante varios minutos mientras elementos de la Policía Municipal realizaron labores de abanderamiento y dieron indicaciones a los automovilistas.

Bomberos efectuaron maniobras de limpieza por el derrame de combustible, mientras varias grúas retiraron las unidades involucradas y las trasladaron a un corralón en lo que se deslindan responsabilidades.

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