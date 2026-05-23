Vuelcan en la Saltillo-Torreón; terminan graves

Dos personas resultaron lesionadas luego de sufrir una volcadura la mañana de este sábado sobre la carretera Saltillo-Torreón, a la altura del kilómetro 13, cuando se dirigían de Torreón hacia Saltillo. El accidente ocurrió cuando el conductor de un Chevrolet Aveo, con placas FHE-291-B, salió del camino, cruzó el arroyo central y terminó volcado sobre los carriles con dirección a Torreón.

Automovilistas que circulaban por la zona realizaron el reporte al sistema de emergencias 911. Esto movilizó a cuerpos de auxilio y autoridades hasta el lugar del percance. Elementos del Cuerpo de Bomberos brindaron atención a los ocupantes del automóvil: Adrián, de 30 años, y Eunice, de 24. Ambos presentaban fracturas y traumatismos craneales tras el accidente. Adrián salió proyectado del vehículo y cayó a unos tres metros de distancia. La mujer quedó al interior de la unidad, sobre los asientos traseros.

Los paramédicos de Bomberos estabilizaron a los lesionados en el lugar antes de trasladarlos para recibir atención médica especializada. Personal de la Secretaría de Salud llevó a los heridos a la Clínica 2 del IMSS, donde permanecen internados en estado delicado. Autoridades realizaron labores de abanderamiento y tomaron conocimiento de los hechos, mientras el vehículo fue retirado de la carpeta asfáltica para restablecer la circulación en la zona.

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