Se queda dormido al volante y se estrella contra ruta 13B en Saltillo; pasajero lesionado

Saltillo
/ 11 diciembre 2025
    Se queda dormido al volante y se estrella contra ruta 13B en Saltillo; pasajero lesionado
    La camioneta involucrada quedó con daños severos en la parte frontal tras la colisión que ocurrió cuando el conductor se quedó dormido al volante. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VAGUARDIA

La vialidad permaneció parcialmente obstruida mientras las autoridades realizaban maniobras y las aseguradoras iniciaban los trámites correspondientes

De manera milagrosa, el conductor de una camioneta que se quedó dormido al volante se salvó de sufrir lesiones graves tras chocar de frente contra un camión de ruta urbana la mañana de este jueves, en Saltillo.

Se trata de Arturo ¨N¨, de 38 años, quien conducía una Mitsubishi L200 con placas del estado de Tamaulipas sobre el bulevar Isidro López Zertuche, en dirección a Ramos Arizpe.

TE PUEDE INTERESAR: Atropellan a madre e hijo que iban a la escuela y los dejan graves en Saltillo; mujer es detenida

$!El operador del camión urbano explicó a las autoridades cómo la camioneta invadió su carril antes del impacto registrado en Isidro López Zertuche.
El operador del camión urbano explicó a las autoridades cómo la camioneta invadió su carril antes del impacto registrado en Isidro López Zertuche. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VAGUARDIA

El cansancio por una larga jornada de trabajo, en la que no había tenido descanso, lo venció, por lo que se durmió al volante y terminó invadiendo el carril contrario.

$!Agentes de Tránsito Municipal resguardaron la zona del choque mientras las grúas trabajaron para retirar los vehículos y liberar la vialidad.
Agentes de Tránsito Municipal resguardaron la zona del choque mientras las grúas trabajaron para retirar los vehículos y liberar la vialidad. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VAGUARDIA

Por ese carril circulaba Sergio ¨N¨, de 61 años, operador del transporte de la ruta 13B, quien únicamente alcanzó a ver cómo la camioneta se le fue encima y lo impactó de frente.

$!Personal de la Cruz Roja valoró al pasajero lesionado dentro del transporte público, quien presentó golpes pero no requirió traslado.
Personal de la Cruz Roja valoró al pasajero lesionado dentro del transporte público, quien presentó golpes pero no requirió traslado. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VAGUARDIA

Dentro del camión viajaba un pasajero que resultó lesionado. Fue atendido y valorado por personal de la Cruz Roja, y aunque presentó golpes, no requirió traslado, por lo que decidió permanecer en el lugar.

Agentes de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del accidente y solicitar el apoyo de grúas a fin de liberar la vialidad mientras los involucrados daban aviso a sus aseguradoras.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Slate, gift box and santa hat arranged on wooden table during chirtsmas time

Saltillo: Festivales y posadas en escuelas adelantan la cuesta de enero
Autoridades llaman a mantener medidas de invierno y evitar desinformación.

Sin riesgo inminente por súper gripe en México, da a conocer Salud Coahuila
La tecnología de verificación fue modernizada, permitiendo medir en tiempo real las emisiones contaminantes

Se duplica cumplimiento de verificación vehicular en Saltillo... pero solo llega al 3.7% del parque vehicular
true

Espionaje ruso en México, la noticia más censurada por la 4T
true

POLITICÓN: Con sello Coahuila, la detención de ‘El Limones’ demuestra efectividad del modelo de seguridad
Agua para su molino

Agua para su molino
true

Da muestra Sheinbaum de cerrazón dogmática
true

¿Dónde está Corina Machado?