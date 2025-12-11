Se queda dormido al volante y se estrella contra ruta 13B en Saltillo; pasajero lesionado

De manera milagrosa, el conductor de una camioneta que se quedó dormido al volante se salvó de sufrir lesiones graves tras chocar de frente contra un camión de ruta urbana la mañana de este jueves, en Saltillo.

Se trata de Arturo ¨N¨, de 38 años, quien conducía una Mitsubishi L200 con placas del estado de Tamaulipas sobre el bulevar Isidro López Zertuche, en dirección a Ramos Arizpe.

