Se queda dormido al volante y se estrella contra ruta 13B en Saltillo; pasajero lesionado
La vialidad permaneció parcialmente obstruida mientras las autoridades realizaban maniobras y las aseguradoras iniciaban los trámites correspondientes
De manera milagrosa, el conductor de una camioneta que se quedó dormido al volante se salvó de sufrir lesiones graves tras chocar de frente contra un camión de ruta urbana la mañana de este jueves, en Saltillo.
Se trata de Arturo ¨N¨, de 38 años, quien conducía una Mitsubishi L200 con placas del estado de Tamaulipas sobre el bulevar Isidro López Zertuche, en dirección a Ramos Arizpe.
El cansancio por una larga jornada de trabajo, en la que no había tenido descanso, lo venció, por lo que se durmió al volante y terminó invadiendo el carril contrario.
Por ese carril circulaba Sergio ¨N¨, de 61 años, operador del transporte de la ruta 13B, quien únicamente alcanzó a ver cómo la camioneta se le fue encima y lo impactó de frente.
Dentro del camión viajaba un pasajero que resultó lesionado. Fue atendido y valorado por personal de la Cruz Roja, y aunque presentó golpes, no requirió traslado, por lo que decidió permanecer en el lugar.
Agentes de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del accidente y solicitar el apoyo de grúas a fin de liberar la vialidad mientras los involucrados daban aviso a sus aseguradoras.