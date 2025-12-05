Ignora conductora el rojo, provoca choque y termina detenida en Saltillo

Un accidente vial se registró en el cruce del bulevar Isidro López Zertuche y el bulevar Luis Donaldo Colosio, luego de que la conductora de un vehículo Toyota se pasara un semáforo en rojo, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:45 horas, cuando una camioneta Ford EcoSport circulaba sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en dirección de oriente a poniente. Al llegar a la intersección con Isidro López Zertuche, la unidad recibió el impacto del vehículo Toyota, cuyo conductor transitaba de sur a norte.

