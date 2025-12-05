Ignora conductora el rojo, provoca choque y termina detenida en Saltillo
Ambos vehículos resultaron con daños tras el choque; la camioneta Ford EcoSport y el Toyota quedaron en medio de la vialidad, y fueron remolcados a un corralón
Un accidente vial se registró en el cruce del bulevar Isidro López Zertuche y el bulevar Luis Donaldo Colosio, luego de que la conductora de un vehículo Toyota se pasara un semáforo en rojo, en Saltillo.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:45 horas, cuando una camioneta Ford EcoSport circulaba sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en dirección de oriente a poniente. Al llegar a la intersección con Isidro López Zertuche, la unidad recibió el impacto del vehículo Toyota, cuyo conductor transitaba de sur a norte.
Tras el choque, ambos vehículos quedaron en medio de la vialidad, por lo que testigos llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades.
Al arribar los elementos de Tránsito Municipal, abanderaron la circulación para prevenir otro accidente y procedieron a tomar conocimiento de lo ocurrido. Testigos señalaron a la mujer como responsable del percance, por lo que fue detenida por los oficiales.
Afortunadamente, pese a lo aparatoso del choque, no se registraron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos.
Finalmente, ambos vehículos fueron remolcados a un corralón, donde permanecerán hasta que la responsable cubra los daños ocasionados, además de las multas correspondientes.