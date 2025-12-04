Terrible volcadura deja a 16 trabajadores heridos en Saltillo; conductor de transporte perdió el control

Saltillo
/ 4 diciembre 2025
    La unidad de transporte de personal de la empresa Hergo volcó tras impactar el cordón cuneta en Venustiano Carranza. FOTO: MARTÍN ROJAS

El accidente habría sido provocado por el exceso de velocidad y generó una amplia movilización de cuerpos de emergencia

Un grave accidente se registró la noche del jueves sobre el bulevar Venustiano Carranza, luego de que el operador de un transporte de personal de la empresa Hergo perdiera el control de la unidad, presuntamente por conducir a exceso de velocidad. El vehículo terminó volcado tras impactar el cordón cuneta y recorrer varios metros golpeando muros de contención.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:00 horas, en el tramo comprendido entre los bulevares Luis Donaldo Colosio y Pedro Figueroa, en el carril de norte a sur, lo que provocó una rápida movilización de cuerpos de emergencia debido al número de personas afectadas.

$!Agentes de Tránsito Municipal realizaron cierres parciales en ambos sentidos para retirar el vehículo y reparar los muros dañados.
Agentes de Tránsito Municipal realizaron cierres parciales en ambos sentidos para retirar el vehículo y reparar los muros dañados. FOTO: MARTÍN ROJAS

En total, al menos 16 trabajadores resultaron heridos, además del conductor identificado como Manuel. Paramédicos de la Secretaría de Salud, Cruz Roja y Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al lugar para brindar asistencia.

Entre los lesionados trasladados a hospitales se encuentran los guardias de seguridad Sergio, de 46 años; Claudia, de 40; Daisy, de 27; Juan, de 36; Juan Guardiola, de 64; Gerardo, de 44, además de una mujer que presentó una fuerte crisis nerviosa y no pudo proporcionar sus datos. Otros empleados fueron llevados en un vehículo particular debido a que presentaban únicamente golpes leves.

$!Paramédicos de diversas corporaciones atendieron a los trabajadores lesionados en el lugar del accidente.
Paramédicos de diversas corporaciones atendieron a los trabajadores lesionados en el lugar del accidente. FOTO: MARTÍN ROJAS

Agentes de Tránsito Municipal realizaron cierres parciales en ambos sentidos mientras retiraban la unidad volcada y recolocaban los muros dañados, lo que generó un importante congestionamiento vehicular en la zona. El caso fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se analizarán las circunstancias del accidente para determinar responsabilidades.

