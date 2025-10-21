Ignora el alto y provoca choque en el centro de Saltillo
Tránsito Municipal intervino para consignar el accidente y poner a disposición del Ministerio Público los vehículos involucrados
Una mujer al volante provocó un accidente la noche de este lunes al no respetar una señal de alto mientras circulaba por la calle Castelar, lo que derivó en la colisión de dos vehículos en el cruce con la calle Matamoros, en el centro de Saltillo.
Al lugar acudió una ambulancia de la Cruz Roja para valorar a los ocupantes de un Toyota Corolla y un Nissan Sentra. Afortunadamente, ninguna persona resultó lesionada, aunque el susto fue considerable para los involucrados.
De acuerdo con la información recabada en el sitio, el Toyota Corolla es considerado como el probable responsable, ya que no hizo caso a la señal de alto existente en el cruce. El vehículo recibió un impacto en el costado delantero izquierdo por parte del Nissan Sentra, que circulaba en dirección sur por la calle Matamoros.
Durante el incidente, ambos conductores discutieron sobre la responsabilidad del accidente, sin llegar a un acuerdo en el lugar de los hechos.
Elementos de Tránsito Municipal intervinieron para levantar el reporte correspondiente y consignar el percance ante el agente del Ministerio Público, a fin de que se determinen responsabilidades y se realicen las acciones legales pertinentes.