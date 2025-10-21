Ignora el alto y provoca choque en el centro de Saltillo

Una mujer al volante provocó un accidente la noche de este lunes al no respetar una señal de alto mientras circulaba por la calle Castelar, lo que derivó en la colisión de dos vehículos en el cruce con la calle Matamoros, en el centro de Saltillo.

Al lugar acudió una ambulancia de la Cruz Roja para valorar a los ocupantes de un Toyota Corolla y un Nissan Sentra. Afortunadamente, ninguna persona resultó lesionada, aunque el susto fue considerable para los involucrados.

