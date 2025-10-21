Ignora el alto y provoca choque en el centro de Saltillo

Saltillo
/ 21 octubre 2025
    Ignora el alto y provoca choque en el centro de Saltillo
    El Toyota Corolla recibió un golpe en el costado delantero izquierdo tras la colisión. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Tránsito Municipal intervino para consignar el accidente y poner a disposición del Ministerio Público los vehículos involucrados

Una mujer al volante provocó un accidente la noche de este lunes al no respetar una señal de alto mientras circulaba por la calle Castelar, lo que derivó en la colisión de dos vehículos en el cruce con la calle Matamoros, en el centro de Saltillo.

Al lugar acudió una ambulancia de la Cruz Roja para valorar a los ocupantes de un Toyota Corolla y un Nissan Sentra. Afortunadamente, ninguna persona resultó lesionada, aunque el susto fue considerable para los involucrados.

TE PUEDE INTERESAR: Vuelca conductora al pasar un bordo y derribar luminaria en Saltillo

$!Ambos conductores discutieron sobre la responsabilidad del accidente en el cruce de Castelar y Matamoros.
Ambos conductores discutieron sobre la responsabilidad del accidente en el cruce de Castelar y Matamoros. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

De acuerdo con la información recabada en el sitio, el Toyota Corolla es considerado como el probable responsable, ya que no hizo caso a la señal de alto existente en el cruce. El vehículo recibió un impacto en el costado delantero izquierdo por parte del Nissan Sentra, que circulaba en dirección sur por la calle Matamoros.

Durante el incidente, ambos conductores discutieron sobre la responsabilidad del accidente, sin llegar a un acuerdo en el lugar de los hechos.

Elementos de Tránsito Municipal intervinieron para levantar el reporte correspondiente y consignar el percance ante el agente del Ministerio Público, a fin de que se determinen responsabilidades y se realicen las acciones legales pertinentes.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El dengue hemorrágico es el tipo más grave; los casos se mantienen en otoño ante la mayor resistencia del mosquito.

Coahuila: Alertan por mayor resistencia del mosquito del dengue
Agentes de la FGR aseguraron un kilo 190 gramos de metanfetamina durante un cateo en la colonia Guayulera, en Saltillo, como parte de las investigaciones contra Sergio “N” y Claudia “N”.

FGR logra vinculación a proceso contra pareja por venta de metanfetamina en Saltillo
Quienes vendan los lotes incurren en delitos ambientales y pueden ser responsables de fraude, señaló el Gobierno Municipal.

Alertan sobre venta ilegal de terrenos en zona protegida de Saltillo
Legisladores locales respaldaron el llamado para reactivar la economía de la Región Carbonífera.

Congreso de Coahuila pide apoyo a legisladores federales para incluir a la Región Carbonífera en programa de desarrollo
Noroña: De méndigo a mendigo

Noroña: De méndigo a mendigo
Algunos casos que atienden agentes del MP o fiscales pueden tardar más de un año en resolverse o ser arrastrados de años anteriores.

Mejora carga de trabajo para ministerios públicos de Coahuila, pero sigue siendo una de las 12 más atareadas
Los ataques han trascendido más allá de objetivos venezolanos, y las repercusiones de estos conflictos comienzan a afectar a otras naciones, en particular a Colombia.

¿Por qué EE. UU. sigue atacando embarcaciones en el Caribe?
La Sedatu dio a conocer que hasta la fecha se han liberado mil 607 predios para los proyectos de trenes.

Paga Gobierno de México 5 mil mdp en liberación de vías para trenes de pasajeros