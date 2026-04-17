Ignora semáforo en rojo y ocasiona aparatoso percance en Saltillo

El conductor de un vehículo de la marca Audi ocasionó un aparatoso percance vehicular, pues al pasarse un semáforo que se encontraba en luz roja, le quitó el derecho de paso al conductor de un automóvil de la marca Mitsubishi, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 00:45 horas, cuando el señalado como responsable transitaba sobre Presidente Cárdenas con dirección de poniente a oriente; justo en la intersección con la calle Francisco de Urdiñola, se pasó la luz en rojo para incorporarse a Paseo de la Reforma.

Sin embargo, al hacerlo le quitó el derecho de paso al conductor de un vehículo de la marca Mitsubishi, modelo Lancer, que transitaba con dirección de norte a sur. Tras el impacto, la unidad señalada como responsable salió proyectada contra la banqueta, derribando un poste de madera perteneciente a una empresa de telefonía. Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que al sitio se trasladaron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido, además de abanderar la circulación.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar de los hechos para la valoración de los involucrados. Afortunadamente, no resultaron con lesiones de consideración, por lo que fueron dejados en el sitio. Finalmente, ambos vehículos fueron remolcados hacia un corralón, en donde permanecerán hasta que el responsable pague por los daños ocasionados, además de las multas generadas en el incidente.