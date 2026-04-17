Ignora semáforo en rojo y ocasiona aparatoso percance en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 17 abril 2026
    Ignora semáforo en rojo y ocasiona aparatoso percance en Saltillo
    Tras la colisión, el vehículo señalado como responsable salió proyectado hacia la banqueta, donde derribó un poste de madera perteneciente a una empresa de telefonía, evidenciando la fuerza del impacto registrado en el lugar. MARTÍN ROJAS

El impacto provocó la caída de un poste de telefonía y afectaciones en la vialidad, lo que obligó a la intervención de autoridades para abanderar la zona

El conductor de un vehículo de la marca Audi ocasionó un aparatoso percance vehicular, pues al pasarse un semáforo que se encontraba en luz roja, le quitó el derecho de paso al conductor de un automóvil de la marca Mitsubishi, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 00:45 horas, cuando el señalado como responsable transitaba sobre Presidente Cárdenas con dirección de poniente a oriente; justo en la intersección con la calle Francisco de Urdiñola, se pasó la luz en rojo para incorporarse a Paseo de la Reforma.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/muere-adulto-mayor-al-salir-de-su-negocio-en-el-centro-de-saltillo-KK20085492
$!El impacto ocurrió cuando el conductor responsable le quitó el derecho de paso a un automóvil Mitsubishi Lancer que circulaba con preferencia, generando daños materiales considerables en ambas unidades.
El impacto ocurrió cuando el conductor responsable le quitó el derecho de paso a un automóvil Mitsubishi Lancer que circulaba con preferencia, generando daños materiales considerables en ambas unidades. MARTÍN ROJAS

Sin embargo, al hacerlo le quitó el derecho de paso al conductor de un vehículo de la marca Mitsubishi, modelo Lancer, que transitaba con dirección de norte a sur.

Tras el impacto, la unidad señalada como responsable salió proyectada contra la banqueta, derribando un poste de madera perteneciente a una empresa de telefonía.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que al sitio se trasladaron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido, además de abanderar la circulación.

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y coordinar la vialidad, mientras paramédicos de la Cruz Roja valoraban a los conductores involucrados, quienes no presentaron lesiones de gravedad.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y coordinar la vialidad, mientras paramédicos de la Cruz Roja valoraban a los conductores involucrados, quienes no presentaron lesiones de gravedad. MARTÍN ROJAS

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar de los hechos para la valoración de los involucrados. Afortunadamente, no resultaron con lesiones de consideración, por lo que fueron dejados en el sitio.

Finalmente, ambos vehículos fueron remolcados hacia un corralón, en donde permanecerán hasta que el responsable pague por los daños ocasionados, además de las multas generadas en el incidente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Autoridades de salud mantienen la vigilancia epidemiológica ante el aumento de casos de tos ferina a nivel nacional, pese a la baja registrada en Coahuila.

Alerta nacional por repunte de tosferina; en Coahuila, las cifras van a la baja
true

Juan Pablo Penilla y la conexión Coahuila (foto)
Personas afectadas por presunto fraude inmobiliario se manifestaron para exigir avances en el caso.

Víctimas de fraude inmobiliario se manifiestan nuevamente en Torreón; exigen avances en el caso
true

¿Quién para el boom de fraudes inmobiliarios?
La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro evitó el estallamiento de huelga tras la votación sindical.

Se salva Narro nuevamente de huelga; SUTUAAAN vota prórroga
true

El rancho de las mil y una trabas
Canasta básica: por las nubes y más allá

Canasta básica: por las nubes y más allá
Las estéticas clausuradas carecían de permiso para laborar; permanecerán así hasta comprobar su legalidad.

Operaban sin permiso, negocios clausurados por venta de suero vitaminado en Coahuila