Ignora semáforo en rojo y provoca choque con volcadura en el Centro de Saltillo
La circulación en ambas vialidades se vio afectada temporalmente mientras agentes de Tránsito realizaban maniobras de abanderamiento y retiraban los vehículos involucrado
Luego de no hacer caso a la luz roja de un semáforo, un automovilista originó un choque que terminó en volcadura en las calles de la Zona Centro de Saltillo la mañana de este miércoles.
José Guadalupe ¨N¨, de 51 años, fue señalado como el probable responsable del accidente ocurrido alrededor de las 6:00 horas, cuando circulaba por la avenida Presidente Cárdenas con dirección a El Sarape a bordo de una Hyundai Tucson.
Al cruzar la calle General Cepeda, el conductor presuntamente ignoró el semáforo y su camioneta impactó en la parte lateral a una Hyundai Creta, que transitaba con dirección al centro.
Tras el impacto, el vehículo que recibió el golpe volcó y terminó sobre unos postes metálicos, los cuales atravesaron el cristal de la ventanilla del conductor, identificado como Eduardo García Alonso, de 45 años, quien resultó con algunos rasguños en el brazo izquierdo.
El accidente provocó que el tránsito se viera afectado en ambas vialidades, por lo que agentes de Tránsito Municipal realizaron maniobras de abanderamiento mientras se llevaban a cabo las labores para retirar las unidades involucradas.