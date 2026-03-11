Ignora semáforo en rojo y provoca choque con volcadura en el Centro de Saltillo

Saltillo
/ 11 marzo 2026
    Ignora semáforo en rojo y provoca choque con volcadura en el Centro de Saltillo
    Agentes de Tránsito Municipal abanderaron la zona mientras se retiraban los vehículos involucrados. ULISES MARTÍNEZ

La circulación en ambas vialidades se vio afectada temporalmente mientras agentes de Tránsito realizaban maniobras de abanderamiento y retiraban los vehículos involucrado

Luego de no hacer caso a la luz roja de un semáforo, un automovilista originó un choque que terminó en volcadura en las calles de la Zona Centro de Saltillo la mañana de este miércoles.

José Guadalupe ¨N¨, de 51 años, fue señalado como el probable responsable del accidente ocurrido alrededor de las 6:00 horas, cuando circulaba por la avenida Presidente Cárdenas con dirección a El Sarape a bordo de una Hyundai Tucson.

$!La circulación en ambas vialidades se vio afectada durante las labores de limpieza y retiro de los autos accidentados.
La circulación en ambas vialidades se vio afectada durante las labores de limpieza y retiro de los autos accidentados.

Al cruzar la calle General Cepeda, el conductor presuntamente ignoró el semáforo y su camioneta impactó en la parte lateral a una Hyundai Creta, que transitaba con dirección al centro.

$!La camioneta Hyundai Tucson volcó y terminó sobre postes metálicos, atravesando el cristal de la ventanilla del conductor.
La camioneta Hyundai Tucson volcó y terminó sobre postes metálicos, atravesando el cristal de la ventanilla del conductor.

Tras el impacto, el vehículo que recibió el golpe volcó y terminó sobre unos postes metálicos, los cuales atravesaron el cristal de la ventanilla del conductor, identificado como Eduardo García Alonso, de 45 años, quien resultó con algunos rasguños en el brazo izquierdo.

El accidente provocó que el tránsito se viera afectado en ambas vialidades, por lo que agentes de Tránsito Municipal realizaron maniobras de abanderamiento mientras se llevaban a cabo las labores para retirar las unidades involucradas.

