Ignora semáforo en rojo y provoca choque con volcadura en el Centro de Saltillo

Luego de no hacer caso a la luz roja de un semáforo, un automovilista originó un choque que terminó en volcadura en las calles de la Zona Centro de Saltillo la mañana de este miércoles.

José Guadalupe ¨N¨, de 51 años, fue señalado como el probable responsable del accidente ocurrido alrededor de las 6:00 horas, cuando circulaba por la avenida Presidente Cárdenas con dirección a El Sarape a bordo de una Hyundai Tucson.

