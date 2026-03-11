Intenta ganarle el paso al tren y provoca accidente en Saltillo

Por intentar ganarle el paso al tren, un operador de un tractocamión fue proyectado y arrastrado por el tren en el bulevar Nazario Ortiz Garza, en Saltillo. No se reportaron heridos. El percance ocurrió cuando el operador de la línea Simón Vásquez Autotransportes (SVA) circulaba sobre el bulevar Vito Alessio Robles.

Al incorporarse al bulevar Nazario S. Ortiz, de poniente a oriente, intentó cruzar las vías a exceso de velocidad. El tren impactó la parte trasera izquierda del remolque, desprendiendo cuatro neumáticos. La cabina se descuadró y terminó sobre el camellón central, donde derribó una luminaria de alumbrado público.

