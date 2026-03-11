Intenta ganarle el paso al tren y provoca accidente en Saltillo
La cabina del vehículo se descuadró y terminó sobre el camellón central, donde derribó una luminaria de alumbrado público
Por intentar ganarle el paso al tren, un operador de un tractocamión fue proyectado y arrastrado por el tren en el bulevar Nazario Ortiz Garza, en Saltillo. No se reportaron heridos. El percance ocurrió cuando el operador de la línea Simón Vásquez Autotransportes (SVA) circulaba sobre el bulevar Vito Alessio Robles.
Al incorporarse al bulevar Nazario S. Ortiz, de poniente a oriente, intentó cruzar las vías a exceso de velocidad. El tren impactó la parte trasera izquierda del remolque, desprendiendo cuatro neumáticos. La cabina se descuadró y terminó sobre el camellón central, donde derribó una luminaria de alumbrado público.
El accidente afectó la circulación en ambos sentidos del bulevar Nazario Ortiz Garza. Tránsito municipal de Saltillo se hizo cargo del percance y procedió a consignar el caso ante la agencia investigadora del Ministerio Público.
El conductor incurrió en los delitos de obstrucción a las vías de comunicación y daños al municipio, relacionados con la luminaria derribada.