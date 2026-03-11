Intenta ganarle el paso al tren y provoca accidente en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 11 marzo 2026
    Intenta ganarle el paso al tren y provoca accidente en Saltillo
    La cabina del tractocamión terminó sobre el camellón central, derribando una luminaria de alumbrado público. JUAN FRANCISCO VALDÉS

La cabina del vehículo se descuadró y terminó sobre el camellón central, donde derribó una luminaria de alumbrado público

Por intentar ganarle el paso al tren, un operador de un tractocamión fue proyectado y arrastrado por el tren en el bulevar Nazario Ortiz Garza, en Saltillo. No se reportaron heridos. El percance ocurrió cuando el operador de la línea Simón Vásquez Autotransportes (SVA) circulaba sobre el bulevar Vito Alessio Robles.

Al incorporarse al bulevar Nazario S. Ortiz, de poniente a oriente, intentó cruzar las vías a exceso de velocidad. El tren impactó la parte trasera izquierda del remolque, desprendiendo cuatro neumáticos. La cabina se descuadró y terminó sobre el camellón central, donde derribó una luminaria de alumbrado público.

TE PUEDE INTERESAR: Alumna de secundaria en Saltillo se lanza del segundo piso del plantel

$!La circulación en ambos sentidos del bulevar se vio afectada mientras se realizaban las labores de limpieza y peritaje.
La circulación en ambos sentidos del bulevar se vio afectada mientras se realizaban las labores de limpieza y peritaje. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El accidente afectó la circulación en ambos sentidos del bulevar Nazario Ortiz Garza. Tránsito municipal de Saltillo se hizo cargo del percance y procedió a consignar el caso ante la agencia investigadora del Ministerio Público.

El conductor incurrió en los delitos de obstrucción a las vías de comunicación y daños al municipio, relacionados con la luminaria derribada.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El diputado Alfredo Paredes presentó un exhorto desde el Congreso de Coahuila para que autoridades educativas impulsen programas que faciliten a los estudiantes concluir sus estudios profesionales.

Diputado Alfredo Paredes pide a la SEP programas para facilitar conclusión de estudios profesionales
El Congreso de Coahuila aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Estatal de Salud para fortalecer la prevención y detección temprana del cáncer en niñas, niños y adolescentes.

Congreso de Coahuila aprueba reforma para fortalecer detección temprana de cáncer infantil
En las licitaciones no han participado empresas coahuilenses dentro de los consorcios que han participado hasta ahora.

Buscan 200 empresarios de Coahuila y Nuevo León ser proveedores de construcción del Tren de Pasajeros
Actualmente varios procesos internos se encuentran en revisión dentro de la institución.

Tec Saltillo investiga presuntas conductas inapropiadas, tras señalamientos en el 8M
Durante el evento ofrecerán mastografías, papanicolaou, exploraciones de mama y consulta médica

Invita DIF Saltillo a la Feria de la Mujer; ofrecerán servicios gratuitos
Narcopolítica: Los genes

Narcopolítica: Los genes
El bendito idioma trumpista

El bendito idioma trumpista
true

Corrupción en Aduanas: sobran evidencias; falta voluntad para llegar al fondo