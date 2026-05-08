Ignora señal de alto y termina contra un poste en el Centro de Saltillo
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El choque dejó daños en un poste de nomenclatura municipal, por lo que ambos vehículos fueron asegurados por autoridades viales
Las prisas por llegar al centro de la ciudad provocaron que un hombre no respetara una señal de alto y terminara impactado por una camioneta en el cruce de las calles Francisco Javier Mina y Ramos Arizpe, en Saltillo.
Por fortuna no se reportaron personas lesionadas de gravedad. Como responsable aparece el conductor de un automóvil Chevrolet color guindo, que circulaba hacia el norte sobre la calle Mina.
El conductor reconoció que no observó la señal de alto y, al continuar su marcha, fue impactado por una camioneta Ford Lobo.
Dos menores que viajaban como acompañantes resultaron con golpes y escoriaciones; sin embargo, no fue necesario su traslado a un hospital.
Tras el impacto, el automóvil quedó atrapado entre la camioneta y la columna de una nomenclatura.
Del accidente tomó conocimiento Tránsito Municipal, cuyos elementos procedieron al aseguramiento de ambos vehículos debido a los daños ocasionados al municipio, consistentes en el poste de señalización.