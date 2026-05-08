Ignora señal de alto y termina contra un poste en el Centro de Saltillo

Las prisas por llegar al centro de la ciudad provocaron que un hombre no respetara una señal de alto y terminara impactado por una camioneta en el cruce de las calles Francisco Javier Mina y Ramos Arizpe, en Saltillo.

Por fortuna no se reportaron personas lesionadas de gravedad. Como responsable aparece el conductor de un automóvil Chevrolet color guindo, que circulaba hacia el norte sobre la calle Mina.