Ignora señal de alto y termina contra un poste en el Centro de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Ignora señal de alto y termina contra un poste en el Centro de Saltillo
    Elementos de Tránsito Municipal acudieron al cruce de Francisco Javier Mina y Ramos Arizpe para tomar conocimiento del accidente y asegurar las unidades involucradas. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El choque dejó daños en un poste de nomenclatura municipal, por lo que ambos vehículos fueron asegurados por autoridades viales

Las prisas por llegar al centro de la ciudad provocaron que un hombre no respetara una señal de alto y terminara impactado por una camioneta en el cruce de las calles Francisco Javier Mina y Ramos Arizpe, en Saltillo.

Por fortuna no se reportaron personas lesionadas de gravedad. Como responsable aparece el conductor de un automóvil Chevrolet color guindo, que circulaba hacia el norte sobre la calle Mina.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/pierde-menor-el-control-impacta-camellon-y-vuelca-en-periferico-lea-de-saltillo-DC20557598
$!Dos menores que viajaban como acompañantes en uno de los vehículos resultaron con golpes y escoriaciones, aunque no fue necesario su traslado a un hospital.
Dos menores que viajaban como acompañantes en uno de los vehículos resultaron con golpes y escoriaciones, aunque no fue necesario su traslado a un hospital. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El conductor reconoció que no observó la señal de alto y, al continuar su marcha, fue impactado por una camioneta Ford Lobo.

Dos menores que viajaban como acompañantes resultaron con golpes y escoriaciones; sin embargo, no fue necesario su traslado a un hospital.

$!Tras el fuerte choque entre un automóvil Chevrolet color guindo y una camioneta Ford Lobo, el vehículo compacto quedó atrapado contra un poste de nomenclatura municipal.
Tras el fuerte choque entre un automóvil Chevrolet color guindo y una camioneta Ford Lobo, el vehículo compacto quedó atrapado contra un poste de nomenclatura municipal. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Tras el impacto, el automóvil quedó atrapado entre la camioneta y la columna de una nomenclatura.

Del accidente tomó conocimiento Tránsito Municipal, cuyos elementos procedieron al aseguramiento de ambos vehículos debido a los daños ocasionados al municipio, consistentes en el poste de señalización.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El Trumpan chihuahueño

El Trumpan chihuahueño
true

México, presa fácil de Trump
true

POLITICÓN: Teme Morena en Coahuila costo electoral por narcoacusaciones de EU

El ciclo escolar concluirá el próximo 5 de junio.

Aplica Coahuila cambios al calendario escolar ante anuncio de la SEP
Familias de distintos sectores disfrutaron previamente de un festejo similar en Teresitas.

Saltillo: disfrutan celebración para mamás en Teresitas e invitan a festejo en colonia Zaragoza
Coahuila sumó seis medallas más en la Olimpiada Nacional 2026, con podios en natación y tiro deportivo.

Coahuila suma 6 medallas en Olimpiada Nacional 2026: Destacan natación y tiro deportivo
Los analistas han advertido que las elevadas tensiones derivadas del bloqueo podrían desencadenar accidentalmente un retorno a una guerra a gran escala.

Las fuerzas estadounidenses atacaron petroleros que intentaban romper el bloqueo iraní
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que habló este jueves por teléfono con la presidenta de la Unión Europea (UE), Ursula von der Leyen.

‘Sus aranceles se dispararán’, Trump amenaza y da plazo hasta el 4 de julio a UE para cumplir acuerdo comercial