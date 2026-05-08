Pierde menor el control, impacta camellón y vuelca en periférico LEA de Saltillo
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Uno de los neumáticos del automóvil se desprendió tras el impacto y el menor resultó lesionado
Un adolescente y su acompañante resultaron lesionados en un choque con volcadura registrado la noche de este jueves, en Saltillo. Solo uno de ellos fue trasladado a un hospital. Fue identificado como Rodolfo ¨N¨, de 17 años de edad, quien conducía un vehículo Fiat color negro.
El joven circulaba a exceso de velocidad de sur a norte sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez y, al llegar al cruce con el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, perdió el control del automóvil e impactó contra un camellón cuneta.
El choque provocó que uno de los neumáticos se desprendiera, lo que ocasionó que el vehículo volcara de manera aparatosa. El automóvil terminó con daños en el toldo y la situación fue reportada de inmediato al Sistema Estatal de Emergencias 911.
A la llegada de paramédicos, el conductor fue trasladado a una clínica particular, mientras que el acompañante permaneció en el lugar con una venda en una mano. El accidente fue consignado ante la agencia investigadora del Ministerio Público del fuero común.