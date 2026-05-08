$!Pierde menor el control, impacta camellón y vuelca en periférico LEA de Saltillo

Un adolescente y su acompañante resultaron lesionados en un choque con volcadura registrado la noche de este jueves, en Saltillo. Solo uno de ellos fue trasladado a un hospital. Fue identificado como Rodolfo ¨N¨, de 17 años de edad, quien conducía un vehículo Fiat color negro.

El joven circulaba a exceso de velocidad de sur a norte sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez y, al llegar al cruce con el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, perdió el control del automóvil e impactó contra un camellón cuneta.