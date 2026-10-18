Muere taxista apuñalado por un pasajero en Saltillo; agresor sigue prófugo

SALTILLO, COAHUILA.— Después de luchar por su vida durante varias semanas, Hermilo Eusebio Donías Ruiz, taxista de 65 años, falleció en el Hospital General de Saltillo, donde permanecía internado desde el pasado 16 de septiembre, cuando fue atacado con un arma blanca presuntamente por uno de sus pasajeros.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para localizar al responsable, quien habría agredido al conductor con la intención de despojarlo de sus pertenencias. De acuerdo con la información disponible, el sospechoso continúa prófugo.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 1:00 de la madrugada del 16 de septiembre, cuando Donias Ruiz conducía un Nissan Tsuru de servicio público por la colonia Villas de la Aurora, al oriente de Saltillo.

Según los primeros reportes, el taxista había recogido a un pasajero cerca de un arroyo, sobre la calle Libertad. Mientras circulaban hacia el bulevar Jesús Valdés Sánchez, el usuario presuntamente lo atacó con un arma punzocortante, provocándole heridas en el cuello y el costado derecho del tórax.

Malherido, el conductor perdió el control de la unidad y terminó chocando contra un remolque estacionado. Tras el impacto, el presunto agresor habría aprovechado la confusión para escapar con algunas pertenencias de la víctima.