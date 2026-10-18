Muere taxista apuñalado por un pasajero en Saltillo; agresor sigue prófugo

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    Muere taxista apuñalado por un pasajero en Saltillo; agresor sigue prófugo
    El caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan los trabajadores del volante, quienes durante sus jornadas reciben a pasajeros cuyo comportamiento y antecedentes desconocen. FOTO: ARCHIVO

Hermilo Eusebio Donías Ruiz, de 65 años, falleció tras un mes hospitalizado por las graves heridas que sufrió durante un asalto en la colonia Villas de la Aurora

SALTILLO, COAHUILA.— Después de luchar por su vida durante varias semanas, Hermilo Eusebio Donías Ruiz, taxista de 65 años, falleció en el Hospital General de Saltillo, donde permanecía internado desde el pasado 16 de septiembre, cuando fue atacado con un arma blanca presuntamente por uno de sus pasajeros.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para localizar al responsable, quien habría agredido al conductor con la intención de despojarlo de sus pertenencias. De acuerdo con la información disponible, el sospechoso continúa prófugo.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 1:00 de la madrugada del 16 de septiembre, cuando Donias Ruiz conducía un Nissan Tsuru de servicio público por la colonia Villas de la Aurora, al oriente de Saltillo.

Según los primeros reportes, el taxista había recogido a un pasajero cerca de un arroyo, sobre la calle Libertad. Mientras circulaban hacia el bulevar Jesús Valdés Sánchez, el usuario presuntamente lo atacó con un arma punzocortante, provocándole heridas en el cuello y el costado derecho del tórax.

Malherido, el conductor perdió el control de la unidad y terminó chocando contra un remolque estacionado. Tras el impacto, el presunto agresor habría aprovechado la confusión para escapar con algunas pertenencias de la víctima.

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LA MUERTE LO RECLAMA

El personal médico reportó que ingresó en estado de shock, con lesiones profundas en el cuello. Durante su atención presentó un paro cardiorrespiratorio, por lo que fue sometido a maniobras de reanimación. Todo este tiempo permaneció en cuidados intensivos.

Sin embargo, las lesiones terminaron por costarle la vida durante la madrugada de este domingo.

Tras el ataque, elementos de la Fiscalía acudieron al lugar para recabar indicios y comenzar las indagatorias. En un primer momento, el caso se investigó como lesiones dolosas; sin embargo, el fallecimiento del taxista obliga a esclarecer las circunstancias de la agresión y determinar las responsabilidades penales.

La principal línea de investigación apunta a un posible asalto cometido por el pasajero, aunque las autoridades deberán establecer plenamente cómo ocurrieron los hechos y acreditar la responsabilidad del señalado.

A más de un mes de la agresión, el presunto responsable permanece sin ser localizado. La Fiscalía continúa con las diligencias para identificarlo, ubicarlo y presentarlo ante la autoridad judicial.

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