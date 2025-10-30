Ignora señalamiento de alto y provoca choque al norte de Saltillo

El conductor de un vehículo Ford ocasionó un percance vial al pasarse un señalamiento de alto y quitarle el derecho de paso a un automóvil Nissan sobre calles de la colonia Luxemburgo, al norte de Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Saltillo invita a la inauguración del altar monumental en Santa Anita

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:30 horas de ayer, cuando el señalado como responsable circulaba por la calle Alaska en dirección oriente a poniente y, al llegar a la intersección con la calle Inglaterra, ignoró el alto, provocando que impactara contra un Nissan Versa que transitaba rumbo al sur.

Testigos del accidente llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y abanderaron la zona para evitar otro accidente. También arribaron paramédicos de la Cruz Roja para valorar a una mujer; sin embargo, pese a lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas.

Finalmente, los vehículos fueron retirados del sitio, y las aseguradoras intervinieron para llegar a un acuerdo respecto a la reparación de los daños.