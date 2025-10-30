Ignora señalamiento de alto y provoca choque al norte de Saltillo

Saltillo
/ 30 octubre 2025
    Ignora señalamiento de alto y provoca choque al norte de Saltillo
    El choque, ocurrido en la colonia Luxemburgo, generó daños materiales pero no dejó personas lesionadas. FOTO: MARTÍN ROJAS/VANGUARDIA

El choque ocurrió en la colonia Luxemburgo cuando un conductor ignoró un señalamiento de alto; pese al fuerte impacto, no hubo personas lesionadas

El conductor de un vehículo Ford ocasionó un percance vial al pasarse un señalamiento de alto y quitarle el derecho de paso a un automóvil Nissan sobre calles de la colonia Luxemburgo, al norte de Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Saltillo invita a la inauguración del altar monumental en Santa Anita

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:30 horas de ayer, cuando el señalado como responsable circulaba por la calle Alaska en dirección oriente a poniente y, al llegar a la intersección con la calle Inglaterra, ignoró el alto, provocando que impactara contra un Nissan Versa que transitaba rumbo al sur.

Testigos del accidente llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y abanderaron la zona para evitar otro accidente. También arribaron paramédicos de la Cruz Roja para valorar a una mujer; sin embargo, pese a lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas.

Finalmente, los vehículos fueron retirados del sitio, y las aseguradoras intervinieron para llegar a un acuerdo respecto a la reparación de los daños.

Temas


accidentes viales
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Saltillo reafirmó su rol clave en la producción automotriz a nivel nacional, en particular para Stellantis.

Saltillo reafirma su liderazgo industrial con la nueva generación de camionetas RAM (VIDEOS)
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
true

POLITICÓN: Tras cinco años, Viva Aerobús reactiva hoy la ruta Saltillo-CDMX
true

La forma de gobernar de Sheinbaum
true

La nueva casta morenista: Ya llegó. Ya está aquí
true

Coahuila: ¿seguirá viva la alianza PRI-PAN para que continúe el trueque, el ‘dame y te doy’?
Un carbón de alta gama política

Un carbón de alta gama política
true

“No eres igual que antes, has cambiado.” Claro que he cambiado, de eso se trata la vida