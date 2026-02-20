Impacta a motociclista cubano tras no verlo y lo deja lesionado en Saltillo

Saltillo
/ 20 febrero 2026
    Impacta a motociclista cubano tras no verlo y lo deja lesionado en Saltillo
    El lesionado presentó probable fractura en la pierna derecha, según la valoración inicial. JUAN FRANCISCO VALDÉS

La conductora involucrada fue turnada ante el Ministerio Público para responder por el presunto delito de lesiones culposas y determinar la reparación del daño

Un motociclista de nacionalidad cubana resultó gravemente lesionado y fue internado en el Hospital General de Saltillo tras verse involucrado en un aparatoso accidente vial ocurrido en la colonia Landín.

El percance se registró alrededor de las 22:39 horas en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Guillermo González Picos. Como probable responsable aparece la conductora de un vehículo Nissan Sentra color blanco, identificada como Brenda “N”.

La conductora del Nissan Sentra fue puesta a disposición del Ministerio Público tras el accidente.
La conductora del Nissan Sentra fue puesta a disposición del Ministerio Público tras el accidente. JUAN FRANCISCO VALDÉS

De acuerdo con la información recabada, la automovilista circulaba de poniente a oriente y, al llegar al cruce con el periférico LEA, no alcanzó a ver al motociclista, ya que la unidad no llevaba encendida la luz delantera.

El motociclista fue proyectado más de 20 metros tras el impacto en el cruce del periférico LEA y Guillermo González Picos.
El motociclista fue proyectado más de 20 metros tras el impacto en el cruce del periférico LEA y Guillermo González Picos. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Además, el conductor de la moto no portaba casco de seguridad, por lo que tras el impacto fue proyectado a una distancia superior a los 20 metros, quedando tendido en medio de la vialidad.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar para valorar al lesionado, quien presentó probable fractura en la pierna derecha. Posteriormente fue trasladado al Hospital General para descartar lesiones de gravedad.

Paramédicos de Cruz Roja brindaron atención al lesionado antes de trasladarlo al Hospital General.
Paramédicos de Cruz Roja brindaron atención al lesionado antes de trasladarlo al Hospital General. JUAN FRANCISCO VALDÉS

En tanto, la conductora fue puesta a disposición de la agencia del Ministerio Público, donde deberá enfrentar el cargo de lesiones culposas y determinar la reparación del daño, así como el pago de los gastos hospitalarios.

