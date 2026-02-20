Impacta a motociclista cubano tras no verlo y lo deja lesionado en Saltillo
La conductora involucrada fue turnada ante el Ministerio Público para responder por el presunto delito de lesiones culposas y determinar la reparación del daño
Un motociclista de nacionalidad cubana resultó gravemente lesionado y fue internado en el Hospital General de Saltillo tras verse involucrado en un aparatoso accidente vial ocurrido en la colonia Landín.
El percance se registró alrededor de las 22:39 horas en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Guillermo González Picos. Como probable responsable aparece la conductora de un vehículo Nissan Sentra color blanco, identificada como Brenda “N”.
De acuerdo con la información recabada, la automovilista circulaba de poniente a oriente y, al llegar al cruce con el periférico LEA, no alcanzó a ver al motociclista, ya que la unidad no llevaba encendida la luz delantera.
Además, el conductor de la moto no portaba casco de seguridad, por lo que tras el impacto fue proyectado a una distancia superior a los 20 metros, quedando tendido en medio de la vialidad.
Paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar para valorar al lesionado, quien presentó probable fractura en la pierna derecha. Posteriormente fue trasladado al Hospital General para descartar lesiones de gravedad.
En tanto, la conductora fue puesta a disposición de la agencia del Ministerio Público, donde deberá enfrentar el cargo de lesiones culposas y determinar la reparación del daño, así como el pago de los gastos hospitalarios.