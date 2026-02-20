Impacta a motociclista cubano tras no verlo y lo deja lesionado en Saltillo

Un motociclista de nacionalidad cubana resultó gravemente lesionado y fue internado en el Hospital General de Saltillo tras verse involucrado en un aparatoso accidente vial ocurrido en la colonia Landín.

El percance se registró alrededor de las 22:39 horas en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Guillermo González Picos. Como probable responsable aparece la conductora de un vehículo Nissan Sentra color blanco, identificada como Brenda “N”.

TE PUEDE INTERESAR: Capturan a ladrón de motocicletas, en Saltillo