Capturan a ladrón de motocicletas, en Saltillo

Saltillo
/ 19 febrero 2026
    En el operativo se coordinaron varias instituciones de seguridad.
Se detuvo al principal líder de la banda de ladrones de motocicletas que intentó huir por un predio baldío

En un operativo realizado durante la madrugada y la mañana de este jueves en las colonias Águila de Oro y Bellavista, las autoridades lograron recuperar el resto de las motocicletas robadas, con lo que se completó la localización de las siete unidades sustraídas días atrás.

La acción fue encabezada por la Unidad de Investigación y Análisis de la Policía Estatal, en coordinación con la Dirección de Inteligencia y la Policía Cibernética de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Las motocicletas fueron encontradas ocultas en un predio. Durante el despliegue fue detenido Tadeo “N”, de 20 años, identificado como presunto líder de la banda. El joven intentó huir a pie al notar la presencia policial en la colonia Bellavista; sin embargo, fue alcanzado y asegurado. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público. Las autoridades informaron que se le relaciona con otros hurtos y que cuenta con antecedentes.

