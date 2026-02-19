Capturan a ladrón de motocicletas, en Saltillo

En un operativo realizado durante la madrugada y la mañana de este jueves en las colonias Águila de Oro y Bellavista, las autoridades lograron recuperar el resto de las motocicletas robadas, con lo que se completó la localización de las siete unidades sustraídas días atrás.

La acción fue encabezada por la Unidad de Investigación y Análisis de la Policía Estatal, en coordinación con la Dirección de Inteligencia y la Policía Cibernética de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

TE PUEDE INTERESAR: Se incendia pipa con chapopote en Ramos Arizpe

Las motocicletas fueron encontradas ocultas en un predio. Durante el despliegue fue detenido Tadeo “N”, de 20 años, identificado como presunto líder de la banda. El joven intentó huir a pie al notar la presencia policial en la colonia Bellavista; sin embargo, fue alcanzado y asegurado. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público. Las autoridades informaron que se le relaciona con otros hurtos y que cuenta con antecedentes.