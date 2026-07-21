Impacta barrera y termina recostado en la Saltillo-Monterrey

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    Impacta barrera y termina recostado en la Saltillo-Monterrey
    A pesar de los daños que presentó el automóvil, el conductor no requirió traslado a un hospital y permaneció en el sitio tras ser valorado por paramédicos. CORTESÍA

El conductor se dirigía a su trabajo cuando perdió el control al incorporarse del carril de baja al de alta

Un automóvil terminó parcialmente volcado la mañana de este martes tras impactarse contra la barrera metálica de contención sobre la carretera Saltillo-Monterrey, a la altura del kilómetro 23, en los carriles con dirección hacia Monterrey.

Conforme a las autoridades que tomaron conocimiento del accidente, el vehículo Nissan Sentra, era conducido por Manuel de 36 años, quien se dirigía a su trabajo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/conflictos-por-estacionamiento-son-los-mas-frecuentes-entre-vecinos-atendidos-por-justicia-civica-en-saltillo-LB22320290

El automovilista informó que iba rumbo a la empresa Culligan. Al circular por el carril de baja e intentar incorporarse al de alta, perdió el control de la unidad.

$!Paramédicos valoraron al conductor en el lugar. El automovilista sólo presentó una molestia leve en la zona cervical.
Paramédicos valoraron al conductor en el lugar. El automovilista sólo presentó una molestia leve en la zona cervical. CORTESÍA

El vehículo se impactó contra la barrera metálica y terminó parcialmente volcado sobre la canaleta pluvial.

Paramédicos acudieron al lugar para valorar al conductor. El hombre pudo caminar por sus propios medios y únicamente refirió una molestia leve en la zona cervical, por lo que decidió permanecer en el sitio.

$!El impacto dañó un tramo de la barrera metálica de contención, donde autoridades realizaron las diligencias correspondientes.
El impacto dañó un tramo de la barrera metálica de contención, donde autoridades realizaron las diligencias correspondientes. CORTESÍA

El conductor indicó que esperaría a su aseguradora para solicitar un pase médico y realizar los trámites correspondientes por los daños ocasionados al vehículo, mientras las autoridades tomaban conocimiento del accidente.

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