Impacta barrera y termina recostado en la Saltillo-Monterrey
El conductor se dirigía a su trabajo cuando perdió el control al incorporarse del carril de baja al de alta
Un automóvil terminó parcialmente volcado la mañana de este martes tras impactarse contra la barrera metálica de contención sobre la carretera Saltillo-Monterrey, a la altura del kilómetro 23, en los carriles con dirección hacia Monterrey.
Conforme a las autoridades que tomaron conocimiento del accidente, el vehículo Nissan Sentra, era conducido por Manuel de 36 años, quien se dirigía a su trabajo.
El automovilista informó que iba rumbo a la empresa Culligan. Al circular por el carril de baja e intentar incorporarse al de alta, perdió el control de la unidad.
El vehículo se impactó contra la barrera metálica y terminó parcialmente volcado sobre la canaleta pluvial.
Paramédicos acudieron al lugar para valorar al conductor. El hombre pudo caminar por sus propios medios y únicamente refirió una molestia leve en la zona cervical, por lo que decidió permanecer en el sitio.
El conductor indicó que esperaría a su aseguradora para solicitar un pase médico y realizar los trámites correspondientes por los daños ocasionados al vehículo, mientras las autoridades tomaban conocimiento del accidente.