Impacta barrera y termina recostado en la Saltillo-Monterrey

Un automóvil terminó parcialmente volcado la mañana de este martes tras impactarse contra la barrera metálica de contención sobre la carretera Saltillo-Monterrey, a la altura del kilómetro 23, en los carriles con dirección hacia Monterrey.

Conforme a las autoridades que tomaron conocimiento del accidente, el vehículo Nissan Sentra, era conducido por Manuel de 36 años, quien se dirigía a su trabajo.