Prevén aumento de violencia familiar por altas temperaturas en Coahuila

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    Prevén aumento de violencia familiar por altas temperaturas en Coahuila
    Mayra Valdés, titular de la Secretaría de las Mujeres, mencionó que Coahuila cuenta actualmente con 633 espacios seguros denominados Puntos Violeta. FRANCISCO MUÑÍZ

Secretaría de las Mujeres refuerza Puntos Violeta y advierte retos para madres ante cierre anticipado de clases

La Secretaría de las Mujeres en Coahuila advirtió sobre un posible incremento en casos de violencia familiar durante las próximas olas de calor, al señalar que existen estudios que relacionan las altas temperaturas con alteraciones en el comportamiento.

La titular de la dependencia, Mayra Lucila Valdés González, explicó que organismos como ONU Mujeres han documentado efectos del calor sobre el sistema nervioso y emocional de las personas.

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“Sí hay estudios donde el calor altera al sistema nervioso y puede detonar violencia”, comentó.

Ante este panorama, informó que el estado fortaleció la red de atención mediante 633 espacios seguros conocidos como Puntos Violeta. Además, adelantó que en junio abrirán 10 nuevos Centros Libres, con lo que pasarán de 19 a 29 espacios de atención.

Valdés González aseguró que el modelo implementado en Coahuila ya despertó interés en otras entidades. Señaló que empresarios de Durango solicitaron asesoría para replicar los protocolos de atención y funcionamiento de los Puntos Violeta.

Respecto al cierre anticipado del ciclo escolar el próximo 5 de junio, la secretaria consideró que la medida representará un reto para madres trabajadoras, debido a las necesidades de cuidado de niñas y niños.

“Espero que los municipios puedan implementar actividades recreativas y culturales para apoyar a las familias”, expresó.

Finalmente, hizo un llamado a utilizar la línea 075 en caso de emergencias relacionadas con violencia contra las mujeres y reiteró la importancia de mantener medidas preventivas ante las altas temperaturas pronosticadas para las próximas semanas.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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