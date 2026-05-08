Prevén aumento de violencia familiar por altas temperaturas en Coahuila

La titular de la dependencia, Mayra Lucila Valdés González, explicó que organismos como ONU Mujeres han documentado efectos del calor sobre el sistema nervioso y emocional de las personas.

La Secretaría de las Mujeres en Coahuila advirtió sobre un posible incremento en casos de violencia familiar durante las próximas olas de calor, al señalar que existen estudios que relacionan las altas temperaturas con alteraciones en el comportamiento.

“Sí hay estudios donde el calor altera al sistema nervioso y puede detonar violencia”, comentó.

Ante este panorama, informó que el estado fortaleció la red de atención mediante 633 espacios seguros conocidos como Puntos Violeta. Además, adelantó que en junio abrirán 10 nuevos Centros Libres, con lo que pasarán de 19 a 29 espacios de atención.

Valdés González aseguró que el modelo implementado en Coahuila ya despertó interés en otras entidades. Señaló que empresarios de Durango solicitaron asesoría para replicar los protocolos de atención y funcionamiento de los Puntos Violeta.

Respecto al cierre anticipado del ciclo escolar el próximo 5 de junio, la secretaria consideró que la medida representará un reto para madres trabajadoras, debido a las necesidades de cuidado de niñas y niños.

“Espero que los municipios puedan implementar actividades recreativas y culturales para apoyar a las familias”, expresó.

Finalmente, hizo un llamado a utilizar la línea 075 en caso de emergencias relacionadas con violencia contra las mujeres y reiteró la importancia de mantener medidas preventivas ante las altas temperaturas pronosticadas para las próximas semanas.