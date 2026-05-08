Respalda Secretaría de las Mujeres fallo sobre violencia vicaria en Coahuila

“Como se ha establecido siempre, el término de violencia vicaria aplica únicamente para mujeres. En caso contrario, se debe tipificar como violencia familiar”, señaló.

Tras el reciente fallo del Tribunal Constitucional de Coahuila que establece que solo las mujeres pueden ser víctimas de violencia vicaria, la secretaria de las Mujeres, Mayra Lucila Valdés González, respaldó la resolución y aseguró que el criterio coincide con lo que ya se aplicaba en la entidad.

La funcionaria explicó que esta distinción jurídica busca garantizar protección adecuada a las víctimas y dar claridad en la aplicación de la ley.

En otro tema, Valdés González informó que la dependencia impulsa la reactivación e instalación de lactarios en dependencias gubernamentales y celdas municipales, con el objetivo de ofrecer espacios seguros y dignos para mujeres en periodo de lactancia.

“Estamos promoviendo que en unidades de gobierno se puedan habilitar estos espacios para que las mujeres puedan amamantar a sus bebés en condiciones dignas y seguras”, comentó.

La secretaria recordó que anteriormente existieron este tipo de áreas, aunque muchas dejaron de operar por falta de mantenimiento y seguimiento.

Finalmente, indicó que estas acciones forman parte de una estrategia estatal de atención y acompañamiento a mujeres mediante espacios especializados y políticas con enfoque de derechos humanos.