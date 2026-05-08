La OMS anticipa brote ‘limitado’ de hantavirus mientras se busca a más infectados

“Esto no es la covid, esto no es la influenza”, dijo Maria Van Kerkhove, jefa de preparación para epidemias y pandemias de la OMS, en una conferencia de prensa en Ginebra el jueves. “Esto se propaga de forma muy, muy diferente”.

Las autoridades de salud de una creciente lista de países se apresuraban el jueves a rastrear a las personas relacionadas con un brote mortal del hantavirus en un crucero. La Organización Mundial de la Salud también predijo una propagación “limitada” del virus si se aplicaban medidas de salud pública.

Desde el 11 de abril, tres pasajeros que se encontraban a bordo del MV Hondius, un crucero con bandera neerlandesa, han muerto y al menos otras cinco personas han enfermado tras mostrar síntomas del hantavirus, según la OMS. Las autoridades de salud han confirmado hasta ahora cinco casos de hantavirus en el barco, todos ellos de la cepa Andes, que se encuentra principalmente en Sudamérica.

“Esto no es el comienzo de una epidemia, no es el comienzo de una pandemia”, dijo.

La transmisión entre humanos del hantavirus, una familia de virus que portan los roedores, es poco frecuente. La cepa Andes del hantavirus, que se ha confirmado en los casos relacionados con el crucero, es la única que se conoce que se propaga de humano a humano, pero se transmite principalmente a través de un estrecho contacto personal, dijo Van Kerkhove.

Personas de varios países están siendo sometidas a pruebas o a vigilancia tras haber estado posiblemente en contacto con el virus.

Tres personas de los Países Bajos que mostraron síntomas tras entrar en contacto con una persona infectada en un avión fueron sometidas a pruebas para detectar el virus, dijeron las autoridades de salud pública neerlandesas. Dos de los resultados fueron negativos y el tercero aún estaba siendo analizado.

Anteriormente, el ministerio neerlandés de salud había dicho que una azafata de vuelo estaba siendo sometida el jueves a pruebas de detección del hantavirus en un hospital tras haber estado en contacto con una persona infectada.

Los medios de comunicación neerlandeses informaron que la azafata trabajaba para KLM Royal Dutch Airlines. La compañía declinó hacer comentarios, alegando consideraciones de privacidad para sus empleados, y el ministerio neerlandés de salud no especificó si los dos resultados negativos incluían a la azafata.

Las autoridades no dijeron si la azafata mostraba síntomas o si había trabajado en un vuelo que una de las víctimas del brote del crucero había abordado brevemente el día antes de morir. Esa víctima, una mujer neerlandesa de 69 años, murió el 26 de abril en Johannesburgo, Sudáfrica.

El día antes de morir, la mujer abordó el vuelo 592 de KLM de Johannesburgo a Ámsterdam y pasó cerca de una hora en el avión, según la compañía aérea. Barbara de Beukelaar, una pasajera de ese vuelo, dijo en una entrevista telefónica que la mujer había sido ayudada a subir al avión en una silla de ruedas.

Los miembros del personal de la aerolínea atendieron a la mujer y, debido a su estado, decidieron sacarla antes del despegue del vuelo de casi 12 horas, según KLM.

“Nadie a bordo pensó que se trataba de un virus contagioso”, dijo De Beukelaar.

KLM dijo que había entregado la lista de los pasajeros del vuelo a las autoridades de salud neerlandesas para el rastreo de contactos.

El Hondius –que transportaba a casi 150 pasajeros y tripulantes de casi dos decenas de países– se dirigía el jueves a las islas Canarias después de que tres personas que podrían haber estado infectadas por el virus fueran evacuadas a los Países Bajos.

El barco no atracará en las Canarias, sino que permanecerá anclado mar adentro hasta que los pasajeros sean trasladados en botes a Tenerife para tomar vuelos de evacuación a sus países, dijeron las autoridades canarias. Se espera que el barco llegue allí el domingo.

Oceanwide Expeditions, la compañía neerlandesa que opera el crucero, dijo en un comunicado el jueves que dos de las personas evacuadas a los Países Bajos eran miembros de la tripulación con síntomas, un ciudadano británico de 56 años y un ciudadano neerlandés de 41 años.

Una mujer alemana de 65 años sin síntomas también fue evacuada. Está siendo sometida a pruebas en Alemania, según el Hospital Universitario de Düsseldorf.

Jeanne Marrazzo, directora de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, declaró a la prensa el jueves que “nuestro nivel de preocupación debería ser realmente alto”, pero instó a la gente a no dejarse llevar por el pánico.

“No se trata de una situación en la que se vaya a iniciar un brote en todas partes del mundo, a lo ancho del mundo, a partir de lo que probablemente sean casos aislados como estos”, dijo. “Todavía no lo sabemos, pero realmente tenemos que intentar mantener la calma y centrarnos en el contexto y observar el riesgo en esas situaciones”.

La secuenciación genética de muestras en Sudáfrica sugiere que el virus es casi idéntico a la versión observada en Argentina y no ha mutado de forma que lo convierta en una amenaza mayor, según Tulio de Oliveira, director del Centro de Respuesta Epidémica e Innovación de la Universidad de Stellenbosch en Sudáfrica. De Oliveira no participó en el trabajo, pero dijo que los resultados se habían presentado a un grupo de expertos del cual es miembro.