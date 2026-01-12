Vuelca tráiler al ser cegado por luces de otro automóvil en la carretera 57

Saltillo
/ 12 enero 2026
    El tractocamión Kenworth quedó volcado sobre ambos carriles en el kilómetro 216 del tramo Puerto México–La Carbonera. FOTO: CORTESÍA

A pesar del accidente, el conductor resultó ileso, mientras que la Guardia Nacional y Capufe controlaron la situación para restablecer el tránsito

Un tractocamión se volcó la noche del sábado 11 de enero en el tramo Puerto México–La Carbonera, a la altura del kilómetro 216, en los carriles con dirección a Monterrey. El accidente fue reportado a las 23:20 horas, lo que movilizó al personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe), quienes atendieron al conductor, el cual no presentó lesiones de gravedad.

La unidad involucrada es un tractocamión marca Kenworth, color anaranjado, perteneciente a la empresa Transportes Urli. El conductor fue identificado como Emmanuel ¨N¨.

$!La Guardia Nacional realizó el abanderamiento del accidente mientras se retiraba la unidad siniestrada.
La Guardia Nacional realizó el abanderamiento del accidente mientras se retiraba la unidad siniestrada. FOTO: CORTESÍA

De acuerdo con su testimonio, circulaba desde la caseta de Los Chorros hacia Monterrey cuando fue deslumbrado por un vehículo que transitaba en sentido contrario, lo que provocó que perdiera el control y saliera del camino.

$!La maniobra para levantar el tractocamión requirió coordinación entre autoridades y personal de rescate.
La maniobra para levantar el tractocamión requirió coordinación entre autoridades y personal de rescate. FOTO: CORTESÍA

La unidad de carga terminó volcada y parte de la mercancía quedó esparcida sobre la carretera, mientras que la cabina quedó atravesada en ambos carriles, generando afectaciones a la circulación.

Personal de Capufe brindó atención al operador, quien no presentó lesiones de consideración. Mientras tanto, la Guardia Nacional se encargó del abanderamiento del accidente y de coordinar las maniobras necesarias para retirar la unidad siniestrada y restablecer el tránsito.

