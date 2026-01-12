Vuelca tráiler al ser cegado por luces de otro automóvil en la carretera 57

Un tractocamión se volcó la noche del sábado 11 de enero en el tramo Puerto México–La Carbonera, a la altura del kilómetro 216, en los carriles con dirección a Monterrey. El accidente fue reportado a las 23:20 horas, lo que movilizó al personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe), quienes atendieron al conductor, el cual no presentó lesiones de gravedad.

La unidad involucrada es un tractocamión marca Kenworth, color anaranjado, perteneciente a la empresa Transportes Urli. El conductor fue identificado como Emmanuel ¨N¨.

