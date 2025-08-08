Impacta por alcance a dos autos y bloquea carril del bulevar Ramos Arizpe

    El choque en cadena afectó tres unidades particulares y causó cuantiosos daños materiales. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

La falta de precaución y distancia entre vehículos volvió a generar complicaciones viales, donde el tráfico matutino colapsó durante varios minutos

Un choque múltiple por alcance se registró la mañana de este viernes sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura de la carretera a Los Pinos, en Ramos Arizpe. El percance ocurrió alrededor de las 07:30 horas, cuando el conductor de una camioneta Equinox circulaba a velocidad inmoderada.

Debido a que no guardó la distancia adecuada, impactó por alcance a un vehículo Chevrolet Aveo color gris, el cual fue proyectado hacia otro automóvil compacto de la misma marca.

$!Las unidades involucradas quedaron varadas en plena vialidad, provocando una larga fila de vehículos.
Las unidades involucradas quedaron varadas en plena vialidad, provocando una larga fila de vehículos. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Aunque no se reportaron personas lesionadas, el accidente generó un fuerte caos vial en los carriles de sur a norte, justo frente a la colonia Nogalar.

$!La camioneta Equinox fue la primera en impactar por alcance a un Chevrolet Aveo gris.
La camioneta Equinox fue la primera en impactar por alcance a un Chevrolet Aveo gris. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Elementos de Tránsito Municipal de Ramos Arizpe acudieron al sitio y ordenaron el retiro de las unidades involucradas para restablecer la circulación.

Los daños materiales fueron estimados en aproximadamente 20 mil pesos. El caso será turnado a la agencia del Ministerio Público para determinar la responsabilidad de los conductores.

