Impacta por alcance a dos autos y bloquea carril del bulevar Ramos Arizpe

Un choque múltiple por alcance se registró la mañana de este viernes sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura de la carretera a Los Pinos, en Ramos Arizpe. El percance ocurrió alrededor de las 07:30 horas, cuando el conductor de una camioneta Equinox circulaba a velocidad inmoderada.

Debido a que no guardó la distancia adecuada, impactó por alcance a un vehículo Chevrolet Aveo color gris, el cual fue proyectado hacia otro automóvil compacto de la misma marca.

