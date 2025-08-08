Impacta por alcance a dos autos y bloquea carril del bulevar Ramos Arizpe
La falta de precaución y distancia entre vehículos volvió a generar complicaciones viales, donde el tráfico matutino colapsó durante varios minutos
Un choque múltiple por alcance se registró la mañana de este viernes sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura de la carretera a Los Pinos, en Ramos Arizpe. El percance ocurrió alrededor de las 07:30 horas, cuando el conductor de una camioneta Equinox circulaba a velocidad inmoderada.
Debido a que no guardó la distancia adecuada, impactó por alcance a un vehículo Chevrolet Aveo color gris, el cual fue proyectado hacia otro automóvil compacto de la misma marca.
Aunque no se reportaron personas lesionadas, el accidente generó un fuerte caos vial en los carriles de sur a norte, justo frente a la colonia Nogalar.
Elementos de Tránsito Municipal de Ramos Arizpe acudieron al sitio y ordenaron el retiro de las unidades involucradas para restablecer la circulación.
Los daños materiales fueron estimados en aproximadamente 20 mil pesos. El caso será turnado a la agencia del Ministerio Público para determinar la responsabilidad de los conductores.