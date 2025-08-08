Ignora alto, derriba a motociclista y se da a la fuga en Saltillo; joven resulta con fractura expuesta (video)

Un motociclista resultó con una fractura expuesta en la pierna derecha luego de ser embestido por el conductor de un vehículo sedán que no respetó la señal de alto en calles de la colonia La Palma, en Saltillo.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:50 horas, cuando el lesionado circulaba sobre la calle Francisco I. Madero con dirección de oriente a poniente. Al llegar al cruce con la calle Emiliano Zapata, el conductor de un vehículo sedán, que transitaba de norte a sur, hizo caso omiso al señalamiento de alto y, al invadir la vía, derribó al motociclista.

