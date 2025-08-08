Ignora alto, derriba a motociclista y se da a la fuga en Saltillo; joven resulta con fractura expuesta (video)
Cámaras de vigilancia registraron el momento del accidente, lo que podría facilitar la identificación del conductor que se dio a la fuga
Un motociclista resultó con una fractura expuesta en la pierna derecha luego de ser embestido por el conductor de un vehículo sedán que no respetó la señal de alto en calles de la colonia La Palma, en Saltillo.
El accidente ocurrió alrededor de las 21:50 horas, cuando el lesionado circulaba sobre la calle Francisco I. Madero con dirección de oriente a poniente. Al llegar al cruce con la calle Emiliano Zapata, el conductor de un vehículo sedán, que transitaba de norte a sur, hizo caso omiso al señalamiento de alto y, al invadir la vía, derribó al motociclista.
Testigos solicitaron auxilio al número de emergencias 911, por lo que al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal para tomar conocimiento, así como agentes de Tránsito Municipal, quienes realizaron un recorrido para localizar al responsable.
La víctima, identificada como Carlos, sufrió fractura expuesta de tibia y peroné, por lo que fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja y trasladada de urgencia al Hospital General de Saltillo. Se informó que será intervenido quirúrgicamente por especialistas.
Finalmente, las autoridades indicaron a los familiares que debían acudir al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se abrirá una carpeta de investigación para ubicar al conductor. Gracias a una cámara de seguridad se logró captar el momento del percance, lo que servirá como evidencia en el caso.